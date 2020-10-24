عمرو أديب: هدف حسين الشحات عالمي ويتدرس وجاب تمنه النهاردة

هنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي بوصوله لنهائي دوري أبطال أفريقيا؟، بعد تغلبه على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة باستاد القاهرة.

وقال "أديب" خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "ربك كريم ويكون النهائي مصري وحسين الشحات ميكونش موجود في الماتش النهائي واتصرفوا فيه وأنا كنت مطمن له ومكنش جاي معانا لكن اللي عمله النهاردة يخوف".

واعتبر "أديب" أن "حسين الشحات جاب تمنه النهارده" مضيفًا: "يا حظه الأغبر اللي حسين الشحات يرقصه وده جون عالمي وكوني بتاع النادي الأهلي".

وتابع: "انتوا لازم تفكروا الراجل ده جهازه العصبي اشتغل ازاي، وازاي رقصه مرة وهو والجون، للأ تعالي تاني في الدور التحتاني، ناكل لحمة ضاني ونحلي بسوداني".

ووصف "أديب" الهدف الذي أحرزه حسين الشحات بأنه هدف عالمي وشئ مذهل "الحاجات دي نفحات والتوفيق عند لعيب الكورة نفحات"، متابعًا: "الجون ده يتدرس وانا مش أهلاوي واللعبة الحلوة تخليك تقوم تسقف".

وأثنى "أديب"، على المدير الفني الجديد للنادي الأهلي: "المدير الفني الجديد واضح أن له شخصية واللعيبة بتثق فيه وواضح جدا انه طول الماتش مش هامه حاجة وبيقولهم اهجموا"، مضيفًا: "الجون ده هتتفرجوا عليه كتير".