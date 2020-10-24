بطريرك الكاثوليك يجتمع مع أمانة مدارس الكنيسة وانتخاب مجلس إدارة جديد

عقدت الجمعية العمومية لأمانة المدارس الكاثوليكية اجتماعا تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، لانتخاب مجلس إدارة الأمانة، للأربع سنوات القادمة.

بدأ الأنبا إبراهيم إسحق الاجتماع بالصلاة، ثم قدم الأمين العام القمص أنطونيوس غطاس، تقريرًا عن أنشطة الأمانة العامة طوال الفترة الماضية، وبعدها تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

الكنيسة: انتخاب مجلس إدارة جديد للمدارس الكاثوليكية في مصر لمدة 4 سنوات

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن الاجتماع انتهى بكلمة للأنبا إبراهيم إسحق، والتي حث فيها الجميع على أن يضعوا دائمًا أمام أعينهم رسالة الكنيسة في مصر من خلال مدارسها.

وكانت إدارات المدارس التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر، عقدت خلال الفترة الماضية، اجتماعات مكثفة، استعدادا للعام الدراسي الجديد، في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

فعقد مديري المدارس الكاثوليكية الأعضاء في الأمانة الفرعية لجنوب الصعيد، اجتماعا تحت إدارة الأب شنودة نصيف الأمين الفرعي مع ممثلين للشخصيات العامة والمعلمين، لمناقشة الأوضاع العامة في المدارس.

وأشارت الكنيسة الكاثوليكية وقتها، إلى أنّ المجتمعين انتخبوا مجلس إدارة جديد للأمانة الفرعية للسنوات الأربع المقبلة، وبعد فرز الأصوات اكتمل المجلس الجديد المكون من: "الأب شنودة نصيف الأمين الفرعي، الأب ميلاد رزق والأب سامي أسعد ممثلين لمديري المدارس، الأخت كاترين ثروت والأخت ميرفت مكرم ممثلين للهيئات المالكة، وإيمان فاضل عن المعلمين، وسليمان الجندي عن الشخصيات العامة".

كما انعقدت الجمعية العمومية الفرعية بالقاهرة للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بمسرح مدرسة سان جورج للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، والتي ترأسها الأب القمص أنطونيوس غطاس، الأمين العام بمصر.

وشهد الاجتماع انتخاب الأمانة الفرعية، التي أسفرت عن انتخاب الأمين الفرعي للقاهرة الأب يوسف أسعد مدير مدارس سان جورج بمصر الجديدة، وعن ممثلين القانونيين الأخت ماري ليزا زكي مديرة سان جوزيف بمصر الجديدة، والأب فريد عطا الممثل القانوني للمدارس البطريركية، وعن مديرين المدارس، صبحي شفيق مدير العائلة المقدسة بحلوان، وباسم وجيه مدير الفرير باب اللوق، وعن الشخصيات العامة "سوزي رفله عضو مجلس النواب، والمستشار مراد ماهر بمحكمة النقض"، وعن العاملين إبراهيم خليل من مدرسة العائلة المقدسة في حلوان.