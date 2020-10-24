بخصم 50% على المصاريف.. طريقة الحصول على قرض 2 مليون جنيه أونلاين

يتيح البنك التجاري الدولي التقديم على القروض الشخصية "أونلاين"، بخصم يصل إلى 50% على المصاريف الإدارية للقرض، وبطاقة ائتمان دون مصاريف إصدار للسنة الأولى، من خلال الدخول على موقع البنك وتسجيل بعض البيانات الأساسية مثل الاسم، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، المدينة، المنطقة السكنية، واختيار ما إذا كنت عميل لدى البنك أم لا، تحديد قيمة الدخل الشهري وقيمة القرض المطلوب، نوع الاشتراك في الحساب، وجهة العمل والمسمى الوظيفي.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي

- القرض الشخصي يبدأ من 5 آلاف جنيه مصري، ويصل إلى 2 مليون جنيه مصري.

- سعر عائد متميز يتراوح بين 14% حتى 23.5%.

- تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض.

- مرونة في فترة السداد تبدأ من 12 شهرًا إلى 96 شهرًا.

- إمكانية الاقتراض بضمان الودائع والشهادات.

- سهولة سداد القرض من خلال أكثر من 198 فرعًا وأكثر من 440 ماكينة إيداع نقدي​.

مستندات الحصول على قرض شخصي من بنك CIB

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز (بحد أقصى 3 شهور).

المستندات المطلوبة لإثبات الدخل

- في حالة تحويل الراتب لا يوجد مستندات إضافية​.

- في حالة عدم تحويل الراتب، يطلب البنك خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب أو 3 إشعارات لمفردات المرتب أو كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور.

- في حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة، يطلب البنك كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر، وصورة من سجل تجاري ساري أو ما يعادله.

طريقة التقديم أونلاين

ـ الدخول على الرابط التالي:

https://www.cibeg.com/arabic/personal/loans/pages/loanform.aspx

ـ تسجيل البيانات المطلوبة، من اسم والرقم القومي، والعنوان، والمنطقة السكنية، وغيرها من البيانات الأساسية.

ـ الضغط على مربع الموافقة، والذي بمجرد الضغط عليه يكون للبنك الحق في تقديم كل أو جزء من البيانات أو المعلومات المتوفرة لدى المصرف عن العميل إلى البنك المركزي أو الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score أو أي جهة قضائية وفي الاستعلام عن العميل من البنوك التي يتعامل معها وكذلك البنك المركزي أو الجهات المماثلة.

ـ يحق للبنك التجاري الدولي مصر قبول أو رفض الطلب وفقًا لما تفتضيه الشروط والأحكام وبعد تقديم كل المستندات المطلوبة، طبقًا لسياسة البنك.