حكاية الخائنة والعريس "الجاهز": عاشرت عشيقها بعد قتلهما الزوج المخدوع

رضخت الفتاة لضغوط أسرتها وتزوجت من جارها، إذ تراه والدتها "عريس جاهز"، لكن الابنة كانت تتحرك إلى عش الزوجية جسدًا فقط، وتركت قلبها مع حبيبها الذي امتلكه منذ 4 سنوات، وحالت ظروفه المادية دون الزواج منها، وطوال 10 أيام من الزواج أصرت الزوجة على ألا تسلم حتى الجسد لزوجها، وقدمت إليه حججا كثيرة بأنها تعاني من حالة إجهاد، حتى وضعت خطة الخلاص من عريسها بمساعدة حبيبها.

بدأت خطة الدم التى أعدتها العروس مع عشيقها في الهاتف المحمول، بمقابلة في محيط المنزل بمطروح لدقيقة واحدة ليعطيها أقراص من المنوم تضعها لزوجها في كوب العصير، حتى يخلد إلى النوم العميق، وبعدها تكون الخطوة الثانية بترك باب الشقة مفتوحًا في وقت قدومه إليها، لتنفيذ باقي خطوات الجريمة.

داخل عش الزوجية كانت الأحضان في استقبال العشيق لدقائق، ومعها شعر العشيقان بإفاقة الزوج المخدوج من نومه، فأسرع العشيق وأمسك بفوطة مبللة بالماء، ثم كتم أنفاسه بمعاوفة الزوجة الخائنة، حتى تأكدا من وفاته داخل غرفة نومه، ليبدأ بعدها في ممارسة الرزيلة معًا في غرفة بجانب جثمان الزوج، الذي لم ينل حقه الشرعي من تلك "الأفعي القاتلة".

انصرف العشيق بعد وداع عشيقته الحار، لتبدأ هى في تقدم وصلة مسلسل زائف أمام جيرانها وأسرة زوجها، حضر الجيران على صراخاتها وبكائها بحرقة على زوجها ورفقيق دربها، تفاعل الجيران معها وبدأوا في تهدئتها، بينما جلس عدد من أقاربها يندبون حظها المشئوم في وفاة الزوجة خلال الإسبوع الأول من الزواج.

دقائق قليلة وحضر مفتش الصحة الذي رفض استخراج تصريحًا بدفن المتوفي، بعدما لاحظ وجود آثار إحمرار حول رقبته، فأبلغ المباحث بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وبعدها توجهت الزوجة "حنان"، إلى قسم الشرطة وحررت المحضر رقم 5996 لسنة 2020 إداري مطروح، بوفاة زوجها "البرنس هـ."، وزعمت أن الوفاة طبيعية.

فحص هاتف الزوجة أثبت للمباحث المكالمة الهاتفية التي دارت بين الزوجة وعشيقها، وساهم في سرعة كشف ملابسات الجريمة من قبل الزوج، وبمواجهتها بالأدلة سرعان ما انهارت الزوجة واعترفت بتفاصيل الجريمة، وأنها أقامت علاقة مع عشيقها منذ قرابة 4 سنوات، حيث تعرفت عليه في "محل موبايلات"، وانقطعت علاقتها به قبل زواجها، وبعد الزواج بـ10 أيام تقريبًا تواصلت معه مرة أخرى، واتفقا على قتل الزوج حتى يخلو لهما الجو.

وحكت الزوجة تفاصيل الجريمة بقولها: "في يوم الواقعة اشترى عشيقي أقراص منوم وقابلته وأخذتها منه ووضعتها لزوجها في عصير الجوافة"، مضيفة أنه عشيقها صعد بعد ذلك إلى عش الزوجية، وبدأ في ممارسة الجنس معها، وعندما شعر العشيقان بإفاقة الزوج انقضا عليه وخنقاه بـ"فوطة مبللة بالماء" حتى لفظ أنفاسه، وبدأت معها محاولات الزوجة للهروب من الجريمة، والإدعاء أن زوجها مات خلال نومه.

ألقت المباحث القبض على العشيقين، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.