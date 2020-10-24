"حلق شعرها وحواجبها بشفرة موس".. ممرضة تشتكي زوجها في الدقهلية

اشتكت ربة منزل، تعمل ممرضة بوحدة صحية في الدقهلية، زوجها المقيم بمنطقة ميت رومي، التابعة لمدينة دكرنس، بتعذيبها وحلق شعرها وحواجبها بشفرة موس، وإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة وأوراق تنازل عن حقوقها الشرعية، والاستيلاء على قرطها الذهبي؛ لخلافات زوجيه بينهما، وحرر محضر بمركز شرطة دكرنس ضده.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار الزوج المشكو في حقه، وانتقلت قوة بقيادة المقدم عصام القشلان، رئيس مباحث دكرنس، وتمكنت من ضبط الزوج المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، قائلًا: "كنت أقصد تأديبها بعد شكي في سلوكها".

وتلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتحرير "سامية ع. ط. ش"، 40 عامًا، تعمل ممرضة بالوحدة الصحية بميت طريف، مقيمة بمنطقة ميت رومي بمدينة دكرنس، محضرًا ضد زوجها، ويُدعى "عاطف ع. م. س"، 50 عامًا، صاحب محل زجاج، ومقيم بالعنوان ذاته، بالتعدي عليها بالضرب بخرطوم بلاستيك وإصابتها بكدمات متفرقة.

وقالت الزوجة في بلاغها إن زوجها حلق شعر رأسها وحواجبها بشفرة موس، وأجبرها على توقيع 11 إيصال أمانة، وورقتين تتضمنان تنازلها عن حقوقها الشرعية، واستولى على قرطها الذهبي؛ لوجود خلافات زوجية بينهما.

واعترف الزوج بصحة الشكوى، وأنه أراد تأديبها لشكه في سلوكها، وكان يريد منعها من الخروج من المنزل، وقدم للمباحث إيصالات الأمانة التي وقعت عليها الزوجة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14505 جنح مركز شرطة دكرنس لسنة 2020، وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، قررت عرض الزوجة على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، والتحفظ على إيصالات الأمانة والورقتين، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.