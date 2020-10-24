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3 قنوات تنقل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مجانا

كتب:

أحمد أبو الليل
04:00 م | السبت 24 أكتوبر 2020
برشلونة وريال مدريد

برشلونة وريال مدريد

يلتقي نادي برشلونة نظيره فريق ريال مدريد، عصر اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" للموسم الحالي 2020-2021.

ومن المقرر أن تبدأ مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "كامب نو" في 90 دقيقة من المنتظر أن تحمل الإثارة والندية الكروية بين عملاقي الدوري الإسباني.

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