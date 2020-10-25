أسعار السمك اليوم الأحد 25 -10-2020 في مصر

شهدت أسعار السمك اليوم الأحد 25 أكتوبر حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر بعض الأسماك مثل سمك البلطي والبوري والجمبري والماكريل على النحو التالي:

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 120 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

سمك البلطي

تراوح سعر السمك البلطي من 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي بنحو 110 جنيهات للكيلو.

سمك الدنيس

وصل سعر الكيلو جرام من سمك الدنيس إلى نحو 120 جنيهًا.

قشر بياض

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك قشر البياض بين 80 إلى 95 جنيهًا.

سمك الثعابين

وصل سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين بين 60 إلى 230 جنيهًا.

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 20 إلى 35 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 75 و85 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلغ سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلو جرام، والمكرونة المجمدة 35 جنيهًا.

سمك المرجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 25 إلى 38 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلو جرام الجمبري من 50 إلى 500 جنيها.

سمك البربون

وصل سعر الكيلو جرام من سمك البربون من 20 إلى 55 جنيهًا، حسب مجمد أو بلدي.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 120 إلى 190 جنيهًا.

الكابوريا

يتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا من 25 إلى 150 جنيهًا.