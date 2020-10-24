افتتاح أكبر مبنى في مصر للمشردين والأطفال بلا مأوى غدا

تفتتح مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، غدًا الأحد، أكبر صرح في مصر لمأوى المشردين الذي تم إسناده من وزارة التضامن إلى المؤسسة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

يستوعب 530 نزيل من المشردين بلا مأوى "كبار السن والرضع"

وأعلنت المؤسسة في بيان لها، أن الصرح يستوعب 530 نزيل من المشردين بلا مأوى كبار السن ضعاف البنية والأطفال الرضع والمعثور عليهم، وسيكون أول مرة في تاريخ مصر دمج الصغار والكبار معًا لخلق جو أسري متكامل بين المسنين والصغار، تعويضًا لهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم، وهو عبارة عن ثلاث مباني كبيرة بداخل دور التربية بالجيزة.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح كلا من محافظ الجيزة ونائب المحافظ وبعض الشخصيات العامة والفنانين.

من جانبها، قالت اللواء هبة أبو العمايم مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، إن إجمالي الأطفال بدور الرعاية 10 آلاف و507 أطفال تقريبًا، لافتة إلى أن مراكز الصحة تستقبل الأطفال المعثور عليهم بالحبل السرى من سن يوم، ثم يلتحقون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من سن 90 يومًا "3 شهور.

وأضافت لـ" الوطن"، أن مؤسسات الرعاية تتنوع بين 516 دار أيتام على مستوى الجمهورية، و172 دارًا للمسنين، و18 دارا لكبار بلا مأوى، و8 مراكز لاستضافة المرأة، و132 دارًا للمغتربات، و2065 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، و11 ألف حضانة نهارية.

وأشارت، إلى أن عدد الأطفال الموجودين بالأسر البديلة داخل نطاق الجمهورية 11 ألفا و500 طفل، بالإضافة إلى 119 طفل بالأسر البديلة خارج البلد، تتم متابعتهم من خلال الخارجية المصرية.

ولفتت "أبو العمايم" إلى أن أي انتهاك أو تعدٍ أو إساءة، بأي من دور الرعاية يتم تحويلها على النيابة العامة على الفور في نفس اليوم، لاتخاذ الإجراءات القانونية مع أي متعدٍ.