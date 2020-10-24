أماني كمال تنعي والدها: حبيبي وضهري.. هتوحشني

أعلنت الفنانة أماني كمال عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفاة والدها، ونشرت عددًا من الصور التي تجمعها بوالدها معلقة: "حبيبي وضهري وبابا، بحبك وهتوحشني أوي، ادعوا لبابا بالرحمة، ويكتب له الجنة، يا رب يا حبيبي يكتب لك الجنة".

وبدأت الفنانة أماني كمال مشوارها الفني من خلال مشاركتها في فيلم "العالمي" أمام يوسف الشريف عام 2009، وقدمت العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما التلفزيونية، ومن أبرز الأفلام التي قد شاركت بها "القشاش"، و"هاتولي راجل"، و"جوازة ميري"، كما قد شاركت في عدد من المسلسلات أبرزها "حكايات بنات"، و"الشك"، و"السيدة الأولى"، و"جبل الحلال"، و"حواديت الشانزلزيه".

وفي تصريحات سابقة، أعرب مرقس عادل مُخرج مسلسل "حواديت الشانزليزيه" عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور حول المسلسل، وكشف لـ"الوطن"، كواليس تجربته الدرامية الأولى، موضحًا أنَّ المسلسل استغرق أكثر من عام بشأن التحضيرات، حيث يدور في حقبة زمنية قديمة وليس في الوقت المُعاصر، الأمر الذي تطلب منه مُذاكرة لوقتٍ طويل وقراءة كُتب ومُشاهدة أعمال تدور في هذه الفترة.

وأكّد أنَّه كان حريصًا على المُذاكرة والاستعداد بشكلٍ جيد، بشأن جذب أنظار الجمهور منذ اللحظة الأولى، واصفًا هذه التجربة: "بمثابة 3 مسلسلات لي، كونه يحتوي على تفاصيل ضخمة".

"حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار وإنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وأماني كمال وسارة عادل، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه في فترة الخمسينيات ويتناول فكرة الجمال والقبح في هذه الفترة.

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها أماني كمال هو مسلسل "حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر، وسهر الصايغ، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وجسدت من خلاله شخصية "مها الغزالي".