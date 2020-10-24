تنتهي بإعلان في الجريدة الرسمية.. 7 حالات لإسقاط الجنسية عن المصريين

كل فترة تنشر على الجريدة الرسمية أخبار عن اسقاط الجنسية عن بعض المصريين بالخارج، آخرها كان سحب الجنسية المصرية من المواطنة مها على، بسبب تجنيسها بأخرى بدون الحصول على أذن مسبق من الحكومة المصرية وفق للقانون، مما يطرح تساؤل، ما هي الحالات التي تستوجب اسقاط الجنسية .

وتعرض "الوطن" أهم الأسباب التي تؤدى لاسقاط الجنسية عن المصريين بالخارج، وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 ، بالمادة 16، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

أسباب سحب الجنسية المصرية

1- إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

تنص المادة العاشرة على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3- إذا كانت إقامته العادية فى الخارج، وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها، وكان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.

5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.

7- إذا اتصفت الجهة التي يعمل بها في الخارج فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

ويتم نشر قرار سحب الجنسبة مسبب في الجريدة الرسمية..