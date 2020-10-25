تفاصيل حادث الاغتصاب الجماعي بالقليوبية.. "ثقة عمياء" انتهت بـ"جريمة"

وقعت جريمة اغتصاب جماعي لسيدة موظفة على يد 4 شباب في "العزبة البيضاء" هزت منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن استدرج شاب عشيق الضحية وقدمها لزملائه والذين تنابوا اغتصابها تحت تهديد السلاح على مدار 40 دقيقة، وصوروها في مقطع فيديو ليهددوها به للضغط عليها لعدم إفشاء ما حدث.

استدراج بدعوى الحب

بدأت الواقعة باتصال من العشيق للضحية وأكد لها أنه ينتظرها في توك توك، فبادرت بالذهاب معه، لثقتها فيه، وعلمها أن علاقتهما ستنتهي بالزواج منها كما وعدها، وذهبت معه، حتى مشارف الأرض الزراعية في " العزبة البيضاء" مركز الخانكة، وطلب منها النزول والتوك توك بالانصراف.

حفلة اغتصاب جماعي

ترجلت الضحية مع عشيقها داخل الأرض الزراعية وكلها ثقة به أنه يخاف عليها، وأنه يحبها وسيأتي اليوم الذي سيتزوجان به، ومشت معه وهي تسمع حلو الكلام، حتى فوجئت بوجود 3 من أصدقاء عشيقها، وطلبوا ممارسة الجنس معها فحاولت الهروب وصرخت إلا أنهم أخرجوا أسلحة بيضاء وبدأوا في تهديدها.

بدأوا في ممارسة الجنس معها واحد تلو الآخر وأخرج أحدهم تليفون المحمول وبدأ يصور ما يحدث حتى يكون مستند معه يفضحها به إذا تحدثت عما يحدث لأي إنسان.

تقديم البلاغ

وأمام المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، انهارت الضحية وأبغت عن اعتراض شخص مجهول مركبة "توكتوك" كانت تستقلها على طريق "العزبة البيضاء"، واستيقاف قائده وتهديدها بسلاح أبيض، وإجبارها على الترجل منه واقتيادها إلى منطقة الزراعات المتاخمة، وقيامه وثلاثة آخرين بالتعدي عليها جنسياً، ولم تبلغ عن عشيقها حتى لا يفتضح أمرها بعلاقتهما قبل الواقعة.

تشكيل فريق بحث

ووجه مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، أسفرت جهوده عن عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وأنها ترتبط بعلاقة مع عاطل، له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

تحقيقات النيابة تكشف الحقيقة

وأدلت المجني عليها في تحقيقات النيابة، بأنها سلمت نفسها لصديقها لأنها تحبه، لكنه "طلع خائن" وباعها لأصدقائه ليعطوه مخدرات "استروكس"، وأكدت أنها ذهبت مع صديقها بمحض إرادتها، إلا أنها فوجئت بأنه أحضر لها مجموعة من المدمنين من أصدقائه، وعملوا عليها حفلة اغتصاب جماعي تحت تهديد السلاح.

وأكدت المجني عليها أنها اختلقت قصة أن شخصاً مجهولاً اعترض مركبة الـ"توك توك" التي كانت تستقلها على طريق "العزبة البيضاء"، بدائرة المركز، أجبرها تحت تهديد سلاح أبيض على الترجل معه، واقتيادها إلى منطقة الزراعات المتاخمة، وقيامه وثلاثة آخرين كانوا في انتظاره، بالتعدي عليها كرهاً عنها، والاستيلاء على هاتفها المحمول، وعادت لتعترف بأنها ذهبت مع عشيقها بمحض إرادتها.

التقرير الطبي يؤكد تعرضها للاغتصاب

كشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليها في قضية الاغتصاب الجماعي عن إصابتها بـ"تهتك شديد"، نتيجة الاغتصاب العنيف الذي تعرضت له، وجرى إحالة المتهمين للطب الشرعي، لتحليل عينات منهم لإثبات الواقعة.

النيابة تأمر بحبس المتهمين

أمر المستشار أحمد البوشى، رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، بحبس 4 متهمين بالتعدى على المجني عليها، تحت تهديد السلاح، وتوجيه تهمة الاختطاف والاغتصاب تحت تهديد السلاح والسرقة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وعرض المجني عليها والمتهمين علي الطب الشرعي.