أعلى شراء في "التعمير والإسكان".. سعر اليورو اليوم الأحد 25-10-2020

تباين سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وذلك في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 25 أكتوبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ سجًل اليورو ارتفاعًا بقيمة 5 قروش مقابل الجنيه، مسجلًا أعلى سعر للشراء بـ18.46 جنيه، في بنك "التعمير والإسكان".

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.