إبعاد 4 مواطنين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدَر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 4 قرارات أرقام 1573، 1574، 1575، لسنة 2020، بإبعاد كلًا من "ماهر قاسم عبدالله شبيلي - يمني الجنسية مواليد 21/2/1988"، و"BAHATIYA TUERHAN باهاتيا تويرهان صيني الجنسية، مواليد 19/5/1992"، و"FATIAH OLAIDE KAREEM فاتياه أولادا كارييم نيجيرية الجنسية مواليد 4/7/1988"، و"BAIDOOHU IREBAMI SAHEED بايدوهو إريباما ساهييد نيجيرية الجنسية مواليد 8/9/2014"، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية الصادر بتاريخ اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنـــا.