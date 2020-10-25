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محمود مسلم

إبعاد 4 مواطنين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

كتب:

الوطن
11:03 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020
وزير الداخلية

وزير الداخلية

أصدَر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 4 قرارات أرقام 1573، 1574، 1575، لسنة 2020، بإبعاد كلًا من "ماهر قاسم عبدالله شبيلي - يمني الجنسية مواليد 21/2/1988"، و"BAHATIYA TUERHAN باهاتيا تويرهان صيني الجنسية، مواليد 19/5/1992"، و"FATIAH OLAIDE KAREEM فاتياه أولادا كارييم نيجيرية الجنسية مواليد 4/7/1988"، و"BAIDOOHU IREBAMI SAHEED بايدوهو إريباما ساهييد نيجيرية الجنسية مواليد 8/9/2014"، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية الصادر بتاريخ اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنـــا.

 

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