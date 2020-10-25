بحضور محافظ القليوبية.. السيطرة على حريق في المدفن الصحي للقمامة بالعبور

تمكنت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية، بالتعاون مع أجهزة المحافظة ووزارة البيئة، من السيطرة علي حريق شب في المخلفات المتواجدة بالمدفن الصحي بالعبور، نتيجة الاشتعال الذاتي للقمامة.

ونتقل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى مدفن العبور؛ للتأكد من السيطرة على إخماد الحريق، ومتابعة الموقف عن قرب من موقع الحادث، بعد استدعاء قوات الحماية المدنية، وجميع القيادات التنفيذية، التي تواجدت على الفور، إثر نشوب الحريق في المخلفات المتواجدة بالمدفن.

وكان حريق شب بأماكن متفرقه داخل المدفن، وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية المحافظة، من السطرة عليه، واستدعت أكثر من 300 عربة نقل، محملة بـ10 آلاف طن من الرمال لتغطية الحريق، وأحضرت المعدات اللازمة للتعامل مع تلك الاشتعالات، بحضور المحافظ.

ووجه المحافظ خلال التفقد بتلافي عدم حدوث تلك الاشتعالات مرة أخرى، من خلال التعامل مع المخلفات الواردة للمدفن أولا بأول؛ لضمان عدم حدوث أي اشتعالات ذاتية مستقبلا.

جاء ذلك بحضور المهندس يحيي عبدالله، وكيل وزارة البيئة بمجلس الوزراء، والعميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة، والدكتور محمد عبدالله، مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

ونفذ "الهجان" جولة داخل مدفن العبور، للوقوف على إجراءات عملية التخلص الآمن من المخلفات، وتفقد المكان المخصص لإلقاء المخلفات الخاصة بمحافظة القليوبية.

وتحدث محافظ القليوبية، مع العاملين بالمدفن ومقدمي الخدمة الذين ينقلون القمامة أوي يتعاملون معها، ضرورة الالتزام بارتداء مهمات الوقاية، حفاظا على سلامتهم، وأهمية تعاونهم بالإبلاغ عن أية اشتعالات تلاحظ بالمدفن، لسرعة السيطرة عليها، خاصة في ظل التقلبات الجوية الحالية.

وتقم اللواء عبدالحميد الهجان، الشكر لرجال الحماية المدنية والعاملين بالجهاز التنفيذي، على ما بذلوه من جهد كبير وسرعة السيطرة على الحريق.