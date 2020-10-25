عاجل.. حريق في مصنع بأبو رواش والحماية المدنية تحاول السيطرة

نشب حريق في مصنع "خردة" بمنطقة أبو رواش، وانتقلت قوة أمنية من المباحث وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للوقوف على ملابسات الواقعة والسيطرة عليه قبل امتداد ألسنة اللهب إلى المصانع المجاورة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الامنية بالجيزة، أنَّ بداية الواقعة، كانت بورد بلاغ من أهالي منطقة أبو رواش يفيد بنشوب حريق في إحدى المصانع، وانتقلت قوة امنية من المباحث تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، إلى مكان الحريق، وتمّ الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وانتشرت القوات في محيط المكان، ولا تزال تواصل جهودها للسيطرة عليه.