إقبال كبار السن على الانتخابات.. وشقيق شيخ الأزهر يدلي بصوته في الأقصر

أدلى الشيخ محمد الطيب زعيم ساحة آل الطيب والشقيق الأكبر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بصوته في انتخابات مجلس النواب، بلجنة مدرسة القرنة الابتدائية بالأقصر، مطالبا المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم، واختيار من يرونه صالحا لعضوية المجلس.

وشهدت لجان مدينة القرنة، لليوم الثاني على التوالي، إقبالًا كثيفًا من كبار السن، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع، حيث لوحظ وجود أعداد كبيرة من الأهالي بلجان قرى قامولا والطارف غرب المحافظة، وهي إحدى مكونات الدائرة الثانية بالأقصر، التي تضم مركزي القرنة وأرمنت، توافد عدد كبير من كبار السن من الرجال والسيدات للإدلاء بأصواتهم، واختيار مرشحيهم في اللجان الفرعية المخصصة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وباشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وسرعة حلها على الفور، لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وأهابت محافظة الأقصر بالناخبين، بضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية، كما تناشد الناخبين بضرورة الاشتراك بكثافة في ذلك الاستحقاق الانتخابي، ومباشرة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم بكل حرية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم، واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية 283 لجنة فرعية.

وتنتهي اليوم انتخابات المرحلة الأولى في 10240 لجنة فرعية بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي: (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح).

أما فيما يتعلق بنظام القائمة، فتجرى الانتخابات بالدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة: (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر)، وخُصص لها 100 مقعد، وتضم الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا أيضًا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، 3 محافظات: (الإسكندرية والبحيرة ومطروح)، وخُصص لها 42 مقعدًا.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع، وإلزام أطراف العملية الانتخابية كافةً بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 1 نوفمبر، على أن تُجرى جولة الإعادة في يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.