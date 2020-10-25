شاب يعرض زوجته على راغبي المتعة الحرام: الساعة بـ2000 جنيه

"2000 جنيه في الساعة".. هكذا وضع شاب تسعيرة لراغبي المتعة وممارسة الرذيلة مع زوجته، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن الشاب المتهم يقوم أيضًا باستقطاب الفتيات مع زوجته وعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وألقت القبض عليه هو وزوجته وفتاتين، وتم حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهم أنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعرض صورة عارية لزوجته وعدد من الفتيات، وأعلن تسعيرة 2000 جنيه فى الساعة مقابل ممارسة الرذيلة مع زوجته، ونشر أيضًا مقاطع فيديو ساخنة.

وأوضحت التحريات والتحقيقات أنه تم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتمكنت القوات من خلال الفحص من تحديد مكان إنشاء الصفحة، وتبين أنه فى الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات أُلقي القبض على المتهم وزوجته أثناء ممارسة الرذيلة الجماعية وفتاتين.

كما عُثر على صور عارية وشات جنسي ومقاطع فيديو ساخنة أثناء ممارسة الزوجة الرذيلة مع زوجها وأشخاص آخرين، وتم التحفظ عليها.

وحُرر محضر بالواقعة، وعُرض المتهمون على جهات التحقيقات، واعترف المتهم الرئيسي بتفاصيل الواقعة، وقال في التحقيقات إنه بدأ نشاطه منذ قرابة 6 أشهر، وأكدت زوجته ما جاء على لسانه، وتم حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور، وجددت لهم جهات التحقيقات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن المقرر إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة خلال أيام.

وقالت مصادر قضائية، إن المتهم وزوجته يواجهان اتهامات بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز بمقابل مادي، وتسهيل ذلك، ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وهي اتهامات معاقب عليها بالسجن والغرامة.

وأوضحت المصادر أن المتهم وزوجته سيمثلان أمام محكمة الجنح، المختصة بنظر هذه القضايا والاتهامات المنسوبة للمتهمين، وفقا لقانون العقوبات.