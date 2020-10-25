صور.. أبرز 5 أفلام روائية طويلة تتنافس في مهرجان الجونة السينمائي

يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقامة حاليا، عدد من الفعاليات والمسابقات المهتمة بصناعة السينما وتطويرها، ومن أبرزها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التي يشارك بها عدد كبير من الأفلام الروائية الطويلة، من مختلف دول العالم.

وتستعرض "الوطن" في ذلك التقرير، أبرز 5 أفلام سينمائية تتنافس في المسابقة.

فيلم 200 متر

ينافس بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلم "200 متر" للمخرج أمين نايفة، وهو إنتاج مشترك بين فسلطين، إيطاليا، الأردن، السويد.

ويسرد الفيلم قصة شخص يدعى مصطفى وزوجته القادمين من قريتين فلسطينيتين، ويفصل بين القريتين، جدار عازل بالرغم من أن المسافة بينهما، لا تتعدى 200 متر فقط، وتسرد أحداث الفيلم، حياة زوجين، حينما تفرض عليهما ظروف معيشتهما غير العادية، تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع "مصطفى" لعبور الحاجز الأمني، لكن يتم منعه من الدخول.

وعُرض فيلم "200 متر"، أول مرة عالميا في الدورة الـ17 لأيام فينيسيا السينمائية، المُقامة على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي، كما حصد الفيلم جائزة الجمهور بالدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

فيلم إلى أين تذهبين يا عايدة؟

تشارك المخرجة ياسميلا زبانيتش بفيلم "إلي أين تذهبين يا عايدة" بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة وهو فيلم من إنتاج البوسنة والهرسك، النمسا، رومانيا، هولندا، ألمانيا، بولندا، فرنسا، النرويج.

وتدور أحداث الفيلم بفترة التسعينيات حيث تعمل "عايدة" مترجمة للأمم المتحدة في مدينتها الصغيرة سربينيتسا، حينما يحتل الجيش الصربي المدينة، وتهرع عائلتها للاحتماء مع آلاف المواطنين الآخرين، في معسكر للأمم المتحدة، وتحاول "عايدة" إنقاذ عائلتها ويتصاعد التوتر كلما تفشل طريقة النجاة من بطش الجنود الصرب، وكان الفيلم قد تم إختياره في المسابقة الرسمية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

فيلم تحت نجوم باريس

كما يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الفيلم الفرنسي "تحت نجوم باريس" من إخراج كلاوكس دريكسيل، والفيلم يسرد قصة كريستين التي تعيش حياة صعبة في شوارع باريس، وتقضي أغلب وقتها في التسكع ومحاولات الحصول على الطعام المجاني، وفي ليلة شتوية باردة تعثر على صبي بوركيني صغير وتدرك أنه تاه من أمه في تلك اللحظة يجمعهما إحساس مشترك بالتهميش والضياع، وللتخلص منه يخوضان سويا رحلة مفعمة بالرقة، للبحث عن والدته وتدعى "سولي" في أعماق المدينة.

فيلم حكايات سيئة

كما يشارك في المسابقة الفيلم الإيطالي السويسري "حكايات سيئة"، والفيلم من تأليف وإخراج فابيو دأنوسينزو، داميانو دينوسينزو، ويتناول الفيلم حكايات سوداوية تحدث في مجتمع صغير بمكان ما من العالم، ويعج المكان الذي يبدوا طبيعي ظاهريًا، بسادية الآباء وغضب الأطفال المُحبطين ويكون هناك شيء غامض يوحي بارتياب الوضع الهادئ حتى يقودنا "راو" بطل الفيلم بطريقة متهكمة، في ثنايا تلك الحكايات التي تغوص في عالم نساء ورجال يشاهدون أحلامهم تتساقط أمام أعينهم.

وكان عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وحصد جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو.

فيلم الرجل الذي باع ظهره

كما ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة فيلم "الرجل الذي باع ظهره" وهو من إنتاج تونس، فرنسا، بلجيكا، السويد، المملكة العربية السعودية وألمانيا ومن إخراج كوثر بن هنية وعرض الفيلم عالميًا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي وقد حصد الفيلم جائزتان بمهرجان فينسيا حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدما.

ويسرد الفيلم قصة الشاب السوري "سام" وهو شخصية حساسة وعفوية، وكان قد فر إلى لبنان هربا من الحرب في بلاده دون إقامة رسمية، ويتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا حيث تعيش حبيبته "عبير" ويبدأ في التطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، وهناك يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد.