محافظ أسيوط يناشد المواطنين التصويت: وفرنا جوا ديمقراطيا رائعا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب مر بدون أي تجاوزات أو شكاوى، وكذلك الأمر في اليوم الثاني حتى الآن، موضحًا أن هناك التزاما من كافة الأجهزة التنفيذية والمواطنين بتوفير جو ديمقراطي رائع.

وأوضح أن قوات الأمن تستحق الشكر والتقدير على التأمين الرائع للاستحقاق الانتخابي، بالإضافة للأجهزة التنفيذية التي ذللت كافة العقبات، للعبور بالاستحقاق الدستوري بنجاح.

وطالب "سعد"، خلال حواره على شاشة "صدى البلد"، بضرورة مشاركة المواطنين في العُرس الديمقراطي، لتحقيق أهدافه ومصالح الوطن والمواطنين، موضحًا أن هناك تنسيقا بين المحافظة والأجهزة الأمنية، لتسهيل كافة الأمور، حيث إن كل المرافق موجودة بالكامل في غرفة المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن كل اللجان تتوافر فيها كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، سواء فيما بتعلق بالكحوليات أو المطهرات، مضيفًا: "لابد وأن يشارك المواطن في العملية الانتخابية وهو آمن تمامًا".

وانطلقت اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.