زعيمة حزب فرنسي تطالب بوضع ملصقات على منتجات حلال.. ووزير الداخلية يرد

أكدت زعيمة حزب "التجمع الوطني" بفرنسا، مارين لوبان، أن الكثير من الفرنسيين يستهلكون المنتجات الحلال دون معرفتهم بذلك.

وقالت لوبان في تصريحات تليفزيونية: "الكثير من الفرنسيين يأكلون منتجات حلال من دون معرفتهم ذلك، فليبدأ وزير الداخلية جيرالد دارمانان بوضع ملصقات خاصة على هذه المنتجات حتى يتمكن غير المسلمين من اختيار نمط الاستهلاك الذي يناسبهم"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وجاءت تصريحات لوبان ردًا على جيرالد دارمانان المحامي الفرنسي، بعد تصريحه بأنه لا ينبغي أن تكون المنتجات الحلال في أقسام خاصة بها داخل المتاجر الفرنسية.

ومن جانبه أوضح وزير الداخلية الفرنسي: "أفهم جيدا أن اللحوم الحلال ومنتجات الكاشير اليهودية موجودة في مراكز التسوق.. لكن لماذا توجد أقسام محددة لها؟ هذا ما أرفضه"، مشددًا على أن الطائفية تبدأ عبر تخصيص أماكن معينة للمنتجات والأغدية الخاصة بأديان أو طوائف محددة.

وحول ما إذا كان سيتخذ خطوات في هذا الشأن لمنع هذا التمييز داخل المتاجر، أكد دارمانان أن موقفه شخصي، مشيرًا إلى أن المشرعين هم من يملكون الحق في سن القوانين بهذا الصدد.

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية الدول الإسلامية بالتخلي عن مقاطعة منتجاتها، بعد الدعوات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، غضبًا من قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم".

وقالت الوزارة إن "مسلمي فرنسا جزء من مجتمع وتاريخ جمهوريتنا"، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته الأحد، إن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضافت الخارجية الفرنسية، أن مكافحة التطرف تجري بالتعاون مع مسلمي فرنسا، معتبره أن هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة.

وفي وقت سابق، أعلن ماكرون أن الحكومة كثفت الإجراءات ضد التطرف في الأيام القليلة الماضية بعد قطع رأس مدرس عرض في فصله رسوما مسيئة.

وذكر: "قتل مواطن لأنه كان معلمًا ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير"، واصفًا الهجوم بأنه إرهاب لـ"الإسلاميين".

وأكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات الساخرة والكاريكاتيرات.

وقال ماكرون في خطاب متلفز: "سنواصل أيها المعلم، سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها، وسنحمل راية العلمانية عاليًا"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس 24".

​وأضاف: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب علينا أن نقدمها لشبابنا دون تمييز وتهميش".

وتابع: "مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا سنعلم التاريخ، سنعلم الأدب والموسيقى وتحف الروح، سنحب المناظرات والحجج الفكرية، سنحب العلم وجدله، سنربي أطفالنا على الفضول، على محاولة فهم كل شيء والتعددية".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، أكد عزم السلطات مواصلة سياستها الصارمة مع كل من "يشكلون خطرًا على الجمهورية"، وذلك بعد انقضاء أربعة أيام على عملية قتل المدرّس، صاموئيل باتي، ذبحا.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقب زيارة قام بها لمديرية شرطة ضاحية سان دوني، شمال شرق العاصمة: "لن نكلّ وسنقوم بكل الجهود اللازمة. الإسلاميون المتطرفون لن يمروا".

يأتي ذلك بعدما هاجم لاجئ شيشاني، يوم الجمعة الماضي، أستاذ تاريخ فرنسيا بسكين وقطع رأسه قبل أن يلوذ بالفرار، وبعد وقت قصير استطاعت الشرطة القضاء عليه بعد أن وجهت إليه تحذيرات بالاستسلام.

وشنت الشرطة على الفور حملة اعتقالات بحق عدد من الأفراد الذين تربطهم صلة بالمعتدي حيث وصل عدد المعتقلين لغاية اليوم إلى 15 معتقلًا.

وقرر مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم، حل منظمة "الشيخ ياسين" الموالية للإخوان، وأعلن مسؤول في مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب أنه تم تسليم سبعة أشخاص، بينهم قاصران، إلى قاض الليلة الماضية في إطار التحقيق الجاري في مقتل المعلم صامويل باتي.

وكان اثنان من هؤلاء التلاميذ، من بين الذين مثلوا أمام القاضي، إضافة إلى الداعية المغربي الأصل عبدالحكيم الصفريوي، الذي يرأس منظمة "الشيخ ياسين"، والذي تردد اسمه منذ السبت الماضي في وسائل إعلام فرنسية، ألمحت إلى تورطه بشكل من الأشكال في الجريمة.

ياتي هذا بعد موجة من الانتقادات طالت الحكومة الفرنسية بشأن طريقة تعاملها مع الجالية الإسلامية في البلاد، والتي سمحت حسب اعتقادهم في استفحال الفكر المتطرف والأعمال الإجرامية، والتي كان آخرها قطع رأس أستاذ التاريخ صامويل باتي من قبل طالب لجوء من أصول شيشانية.