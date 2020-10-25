محمد فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "شخص ما"

طرح الفنان محمد شاكر أحدث أعماله الغنائية، والتي حملت عنوان "شخص ما"، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله ومن ألحان خالد عز، فيما قام بعملية التوزيع الموسيقي أماديو، وتولى إدارة الإنتاج ماجد سليمان، وإشراف عام إياد النقيب.

تعتبر الأغنية الجديدة من الأعمال الرومانسية الهادئة، تم التحضير لها منذ فترة، ليتم إهداءها إلى زوجته كاترينا مراد، حيث قام بغنائها خلال حفل زفافه، وشارك محبيه وجمهوره بمقطع من الأغنية نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية التي حملت عنوان " شخص ما " جاء في مطلعها "صـحيَ إِحسـاس فِـيَّا كـنت ملَـجِّــــمَاه حَـــــرَّك الـقَـلـب اللِي كُـنت مـحَـجِّــمَاه فِي الحَياة دِي وجُودُه كَان فَارِق كِتيروَ أنَــا فُــوق الـنَّاس بـحَالها مـنَـجِّـــمَاه.

وكان احتفل الفنان محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، بزفافه إلى مواطنته كاترينا مراد، بحفل اقتصر على حضور بعض أفراد العائلتين وأقرب الأصدقاء، مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي، بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى، في أحد فنادق الدول الخليجية، دون حضور الفنان فضل شاكر، بسبب عدم تمكنه من السفر لحضور حفل الزفاف.

وغرد الفنان فضل شكر، مهنئا العروسين، متمنيا لهم حياة سعيدة، أرفقها بصورة لهما، وانهالت التهاني من النجوم العرب، تقدمهم سعد المجرد ووليد سعد، والفلسطينية بانه، والفنانة روان عليان، وأمير دندن.

يذكر أن آخر أغاني محمد شاكر، كانت ديتو غنائيا، بعنوان: (حبيبي قلي)، مع الفنانة ريما يوسف، صور من خلاله قصة حب رومانسية، بين عاشقين يعيشان في بلدين مختلفين بسبب جائحة كورونا.