كيلو البلح يصل لـ30 جنيها.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

في إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" للمتابعين والقراء، نستعرض نشرة أسعار السلع والمنتجات الغذائية مثل أسعار الخضروات، وأسعار الفاكهة، وأسعار السمك وأسعار البقوليات ومنتجات الألبان، واللحوم، اليوم الاثنين 26 أكتوبر الحالي، في الأسوق المصرية.

أسعار اللحوم

يتراوح سعر لحم الكندوز بين 110 جنيهات إلى 120 جنيها للكيلو، أما سعر الكبدة فيتراوح بين 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو، وسجّل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر لحم البتلو بين 100 و150 جنيهًا، وتراوح سعر اللحم المفروم بين 90 و110 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر لحم الضأن بين 100 و130 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 12 جنيهًا، بينما تراوح سعر اللبن المعبأ بين 12 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار السمك

تراوح سعر السمك البلطي ليتراوح الكيلو بين 17 و45 جنيهًا، كما تراجع سعر الجمبري ليبدأ من 50 إلى 500 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو سمك المكرونة بين 60 و80 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

تباينت أسعار الفاكهة في الأسواق، ليصل سعر الرمان إلى 12 جنيهًا، ويصل سعر كيلو البلح إلى 30 جنيهًا، والموز إلى 17 جنيهًا، وتراوح كيلو العنب بين 8 و14 جنيهًا، وكيلو الكمثرى بين 10 و20 جنيهًا.

أسعار الخضروات

وصل سعر كيلو الخيار إلى 6 جنيهات، وسعر كيلو البصل إلى 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 4 و6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل الألوان إلى 15 جنيهًا، وسعر كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليتراوح سعر الفول البلدي بين 24 و28 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الفول المستورد بين 11 و13 جنيهًا، وسعر العدس بين 15 و16 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 و34 جنيهًا.

أسعار الطيور والدواجن

تتراوح أسعار الدواجن البلدي بين 30 و32 جنيهًا، والدواجن البيضاء بسعر 26 جنيهًا، وسجّل سعر البط المسكوفي 39 جنيهًا، والبلدي نحو 47 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وسجل سعر الكيلوجرام من الديك الرومي نحو 49 جنيهًا، والأرانب 38 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.