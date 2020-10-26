أسعار العملات اليوم الاثنين 26-10-2020.. الدولار والدرهم مستقران

تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين 26 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك، إذ استقر سعر الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.37 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 20.35 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.