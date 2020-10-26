مدبولي يستقبل وزير ري جنوب السودان بعد اجتماعات "التعاون الثنائي"

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزير الري بدولة جنوب السودان، مناوا بيتر قادكوث، بعدما شارك خلال الأيام الماضية في اجتماعات اللجنة الفنية لمشروعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب السودان، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري.

وانعقدت اللجنة على مدار أيام الأسبوع الماضي، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المياه.

وقال وزير الري، في تصريحات صحفية له قبل أيام، إنّ اجتماعات اللجنة، هي الآلية التي تتابع تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون، وتسهل أي معوقات قد تواجه سير العمل في أنشطة المشروعات.

وأوضح الوزير، أنّ اللجنة تابعت العديد من الإنجازات التي تحققت في المشروعات المشتركة بين البلدين، مثل مشروعات توفير مياه الشرب النقية، من خلال إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية، وخزان علوي وخطوط توزيع لتوصيل المياه النقية ولتسهيل وصول المواطنين لمصدر دائم لمياه الشرب.

وجرى استعراض مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، للاستفادة منها في توفير مياه الشرب للمواطنين وللثروة الحيوانية، وإقامة المراسي النهرية لربط المدن بحوض بحر الغزال، ومشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة، لإعداد الدراسات الفنية وتساهم في دراسات التنبؤ بالفيضانات للحد من مخاطرها، إضافة إلى مشروع إنشاء معمل لتحليل نوعية المياه، والذي يقدم خدمات إعداد تقرير نوعية المياه للجهات الحكومية والقطاع الخاص بجنوب السودان، إضافة إلى التركيز على التدريب وبناء القدرات.

ومن جانبه، أعرب مناوا بيتر، وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني، عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، متطلعا لنقل ما شاهده في الزيارات الميدانية إلى جنوب السودان، والاستفادة من التعاون مع مصر ليس في مجال الموارد المائية فقط بل في المجالات كافة.

وأكد الوزير الجنوب سوداني، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الوزارتين في مختلف مجالات المياه.