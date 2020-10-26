اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 150 رحلة طيران دولية وداخلية

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الإثنين، 75 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 7911 راكبا، كما يغادر المطار 75 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها 8831 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة القادمة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

قوات تدخل سريع لمواجة الطقس السيء

كانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي كشفت لـ"الوطن"، أن شركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع الشركة المصرية للمطارات و الملاحة الجوية، أعلنت تدريب العاملين بمطار القاهرة الدولي، على السيناريوهات المختلفه أثناء سقوط الأمطار بتشكيل قوه تدخل سريع من شركات الخدمات العامله بمبنى الركاب رقم 1 بتعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وتحت إشراف الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.

ونبهت شركة ميناء القاهرة الجوي، العاملين ضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة "مهبط المطار" والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها في مثل هذا الوقت من العام، تحسبا للتقلبات الجوية.

وكانت الشركة، ناشدت العاملين لديها، خلال منشور إداري لها، ضرورة الاستعداد الكامل لجميع ظروف التغيرات المناخية القادمة، خاصة بمنطقة مهبط المطار، والالتزام بجمع المعدات من أرض المهبط أولا بأول، وعدم السماح بوجود أي معدات لفترات طويلة للحد من الحوادث.

منع الطيران في حالة انخفاض مستوى الرؤية

أكدت مصادر ملاحية بشركة ميناء القاهرة الجوي، لـ"الوطن"، أن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران، ويشل حركته هو إنخفاض مستوى الرؤية، أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

في غضون ذلك، تتابع غرفة ومركز العمليات بالمطار، وضع حالة الطقس أولًا بأول، للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات بوزارة الطيران المدني، يتابع على مدار الساعة حالة الطقس، تحسبًا لأي طوارئ.

من جانبه، شارك الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، في الإشراف على تدريب العاملين بمطار القاهرة الدولي، للسيناريوهات المختلفه أثناء سقوط الأمطار.

ويتابع "حافظ" تنفيذ كافة إجراءات السلامة خلال فترات الطقس السيء وسقوط الأمطار، وخلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة، والإشراف علي الاستعدادات الكاملة لجميع الظروف والمتغيرات المناخية، حرصا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

كان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أكد لـ"الوطن"، أن المطارات المصرية تعمل وفق الإجراءات المقررة خلال موجة الطقس السيء، موضحا أن الأولوية ستكون للأمن والسلامة، وأن المطارات المصرية مجهزة للتعامل مع الأمطار، وفي حال عدم وجود وضوح في الرؤية بسبب الأمطار سيتم تفعيل إجراءات الأمن والسلامة.