أغنية "ترجعلنا بالسلامة" لتامر تتصدر "تريند" يوتيوب بعد تخطي 2 مليون مشاهدة

تصدرت أغنية "ترجعلنا بالسلامة" التى قدمها الفنان تامر حسنى للاعب النادى الأهلى مؤمن زكريا، قائمة تريند موقع "يوتيوب".

ووصلت مشاهدات الأغنية إلى أكثر من 2 مليون و300 ألف مشاهدة خلال 3 أيام ، بعدما طرحها عقب فوز النادى الأهلى على الوداد المغربى وتأهله لنهائى بطولة إفريقيا.

الأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان عبد الرحمن رشدى، وأهداها تامر حسنى إلى مؤمن زكريا، وظهر فى الكليب عدد من نجوم كرة القدم لدعم زميلهم.

طرحت شركة "روتانا" الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وجاءت الأغنية بعنوان "فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي يحيى يوسف.ونشر الفنان تامر حسني الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، معلقًا: "حصريًا أغنية (فجأة افترقنا).. ثالث أغنية من ألبوم (خليك فولاذي)".

واحتفل الفنان تامر حسني، بتحقيق أغنيته "مبطلناش إحساس" 4 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، في يوم واحد فقط، متصدرة التريند.

وكتب عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا "فخور إني غنيت من قلبي موضوع مهم ،وإنتوا صنفتوه أنه راقٍ، وبيعبر عنكم فخور إنه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب، ويحقق 4 مليون مشاهدة في يوم واحد.. بجد الحمد لله واستقبالكم للمواضيع الراقيه بالطريقة دي بيثبت أن الناس متغيرتش.. بس اللي بيعمل حاجة مختلفة و صادقة بتوصل".

وأضاف، "زي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب.. شكراً لكل محبيني محبين‎ (مبطلناش إحساس).. وشكراً لصناع الأغنية الشاعر محمد القاياتي، والملحن محمد حمزة، والموزع أمين نبيل، والمهندس هاني محروس، والماستر جلال حمداوي وإدارة الإنتاج هاني صليب.. الحمدلله ثاني أغنية بعد اختراع من ألبوم (خليك فولاذي)".

يذكر أنه في يوم الاثنين الماضي، كانت روّجت شركة "روتانا" للصوتيات، لألبوم "تامر" الجديد "خليك فولاذي"، ونشرت البوستر الأول لتشوق الجمهور باقتراب موعد الطرح، عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".وظهر "تامر" في البوستر الدعائي للألبوم وهو يقف بظهره في حفل وسط جمهوره، وعلقت "روتانا" على البوستر قائلًة: "جاهزين.. قريبًا".