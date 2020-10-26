وكيل التضامن بالغربية: استمرار قوافل الخير والمساعدات النقدية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن استمرار قوافل الخير والمساعدات النقدية والعينيه لعدد 205 أسرة وجهاز لعشرة عرائس أيتام فى القافلة الاجتماعية بقرية سملا التابعة لمركز قطور.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وافتتحت أمانى خالد النادرى وكيلة وزارة التضامن اليوم قافلة الخير التي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بقرية سملا التابعة لمركز قطور والتي تأتي ضمن 40 قافلة علي مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كما بدأت القافلة بعزف السلام الوطنى والقرآن الكريم، تلاها كلمة لوكيلة الوزارة تشكر كافة الجموع لحضورهم اليوم، مؤكدة أن تلك القوافل هي حق لهم وواجب على الجميع.

ووجهت الشكر لكل أم ساهمت في تربية أولادها، كما باشرت جمعية شباب سملا بتسليم درع الجمعيه لوكيل الوزارة.

وسلمت وكيلة الوزارة المساعدات النقدية لعدد 105 أسرة بإجمالي 32 ألف جنيه، ومساعدات عينية ل 100 أسرة كما تم تسليم جهاز عرائس لعدد 10 أيتام.

وأكدت أمانى النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن توزيع هذه المساعدات يتم من خلال قاعدة بيانات الأسر المستحقة الموجودة بالمديرية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة.

كما استمعت وكيلة الوزاره لبعض المشاكل للمواطنين ووجهت وكيلة الوزاره الزملاء الموجودين على حل كافت المشاكل للمواطنين حسب القوانين واللوائح.