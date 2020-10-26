جهود الداخلية بأسبوع: بينها ضبط قضايا رشوة وفساد بـ2.1 مليار(إنفوجراف)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق عدة نتائج الإيجابية.

وأوضحت وزارة الداخلية، جهودها عبر إنفوجراف، جاء أبرزه ضبط 1787 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، و12 قضي في مجالات "استيلاء على المال العام، طلب رشوة، غسل أموال، كسب غير مشروع" بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و180 مليونًا و231 ألفًا و999 جنيهًا.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.