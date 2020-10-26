وكيل "التعليم بالغربية" يزور مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

زار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، التي جهزت لاستقبال الطلبة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وقدم "حسن" الشكر للدكتورة إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، على المجهود المبذول في إعداد وتجهيز المدرسة لاستقبال الطلبة، وطالب وكيل المدرسة بحصر الاحتياجات اللازمة؛ لاستكمال تجهيزها في أقرب وقت.

كما قدم وكيل الوزارة، الشكر لعبدالقادر بدر، مدير المدرسة، لما بذله من جهد وهيئة العاملين بالمدرسة، للوصول بها إلى الجاهزية لاستقبال الطلبة.

وأشار ناصر حسن، إلى تشكيل لجنة المتابعة المكونة من محمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وإيراهيم شهاب، مدير إدارة المتابعة، ومحمد الفيومي، مسؤول الأزمات بالمديرية، لمتابعة مدارس ميت السودان بإدارة شرق طنطا التعليمية (ميت السودان الإعدادية/ الشهيد إبراهيم عبدالنبي التجارية)، بوجود وكيل الإدارة عاطف نصر.

ووجه "حسن" باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، في التباعد بين الطلبة، وارتداء الكمامة وجاهزية غرفة العزل ووسائل الحماية من طفايات الحريق وخراطيم الإطفاء وعملها، في حال حدوث أي كارثة، مشددا على مراعاة قواعد التعامل بما يضمن سلامة الجميع.