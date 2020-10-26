مذبحة أسرية.. التحريات تكشف تفاصيل قتل شاب لزوجته وأبنائه طعنا ورميا بالرصاص

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التى جرت فى مذبحة "سوهاج"، التى راح ضحيتها سيدة واثنان من اطفالها، أن "الأب" وراء ارتكاب المذبحة انتقاما من زوجته وأبنائه الاثنين بعد أن عثر على جثة "طفلة" ابنة جارتهم مقتولة ومدفونه في "بئر الصرف الصحي" الخاص بالمنزل، ورجحت التحريات أن الأب انتقم من زوجته وقتلها أمام أطفالها الاثنين، وبعد ذلك ذبحهما بدم بارد وفرا هارباً.

وكشفت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، ان قوات الأمن عثر على الجثث الثلاثة فى غرفة النوم وصالة المنزل، وجثة الطفلة الرابعة -ابنة الجارة- مقتولة خنقا وملقاة فى بئر الصرف الصحى، وانتقل فريق من المحققين إلى مسرح الجريمة، وعاينت القوات مسرح الجريمة، وحرزت سلاحاً أبيض ملطخاً بالدماء، وقررت عرض الجثث على الطب الشرعى لتشريحها لبيان اسباب الوفاة. وبدأ فريق البحث فى فحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الجريمة وايضا مناقشة جارة المجنى عليها، لمعرفة دوافع جريمة قتل الطفلة -ابنة الجارة- ولا تزال القوات تواصل جهودها لضبط الاب الهارب المتشبه فيه بارتكاب تلك المذبحة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ بالعثور على 3 جثث من بينهم طفلان، وانتقل الى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من التحريات التي باشرها اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية مقتل كل من "سمير.ا.ع" 14 عاما "وأسماء.ا.ع" 8 سنوات، ووالدتهما "شيماء.ع.م" 30 عاما.

وتبين من المعاينة أن عملية القتل استخدم فيها سلاح نارى وساطور بينما عثر أثناء التفتيش على جثة طفلة تدعى "رودينا.م.ن" 3 سنوات مبلغ باختفائها منذ يومين معلقة داخل بئر للصرف الصحي بالمنزل جثة هامدة.

حُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وتمت معاينة الجثث الأربع، والتصريح بنقلهم إلى مستشفى جرجا العام، وتم نقل جثة إلى مستشفى العسيرات المركزي.

كلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الجريمة، وضبط الأب الذي تبين اختفاؤه من القرية.