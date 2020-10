أورلاندو بلوم ينشر صورا بالأهرمات مع كاتي بيري في عيد ميلادها الـ36

نشر الممثل أورلاندو بلوم مجموعة صور تجمعه بخطيبته المغنية وكاتبة الأغاني كاتي بيري، في منطقة الأهرامات، بمناسبة ذكرى ميلاد الأخيرة الـ36، وقدم عدد من النجوم التحية لها، أمثال نيكي ميناج وكريس جينر.

وزار أورلاندو وكاتي بيري، منطقة الأهرامات، في مثل هذه الأيام، العام الماضي، وأعاد الأول اليوم نشر الصور، وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي"، ونالت العديد من التعليقات، التي أشاد كثير منها بالأهرامات.

وأورلاندو بلوم، ممثل إنجليزي، ولد في 13 يناير عام 1977، وشارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 40 عملا، أولها مسلسل Casualty، عام 1994، وبعدها بـ3 سنوات شارك في فيلم Wilde.

ومن أشهر أفلام أورلاندو بلوم، التي شارك فيها The Lord of the Rings :The Fellowship of the Ring عام 2001، وفيلم Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl عام 2003.

وكان آخر فيلم لأورلاندو بلوم، The Outpost، الذي عرض العام الحالي، من إخراج رود لوري، وبطولة سكوت إيستوود.

ويحضر أورلاندو حاليا لفيلم Needle in a Timestack، سيناريو وإخراج جون ريدلي، ومأخوذ من كتاب لـروبرت سيلفربيرج.

وترشح أولاندو لعدد كبير من الجوائز، من بينها ترشيح من أكاديمية الخيال العلمي وأفلام الخيال والرعب، بالولايات المتحدة الأمريكية عن دور في فيلم The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring، بالإضافة لعدد من الترشيحات والجوائز الأخرى.

أما كاتي بيري، مغنية وكاتبة أغانٍ فقد ترشحت لجائزة جرامي، 13 مرة ومن أشهر ألبوماتها، Teen age dream عام 2010، وألبوم Prism الذي صدر عام 2013، وألبوم witness، عام 2017، وصدر لها العام الحالي ألبوم Smile.