أيام على غلق باب التصالح.. ما العائد على من يتصالح؟

لم يتبقَ سوى أيام معدودة على مهلة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقرر غلق بابها التصالح نهاية شهر أكتوبر الجارى، ومسألة مد مهلة تلقى طلبات التصالح من عدمه من اختصاص مجلس الوزراء، ورصدت " الوطن" ما ينعكس على المواطن من قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020

-ارتفاع القيمة السوقية للعقارات بعد التصالح

-التعامل بشكل رسمى على الوحدات بالبيع والشراء

- توصيل المرافق للمبنى دون أى عراقيل.

-سقوط جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفات العقار.

- تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات لمن يرغب

- انتهاء مخالفات البناء

-عدم ظهور أى عشوائيات مرة أخرى.

-خصم الغرامات على المخالفة من قيمة التصالح

-خصم مبلغ جدية التصالح من اجمالى قيمة التصالح.

من ناحية أخرى، تعدت طلبات التصالح التي تلقتها المحافظات أكثر من 2 مليون طلب تصالح حتى الآن، حيث توجد توجيهات للوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف الأحياء والمدن والقرى، باستلام أى طلبات تصالح، لحين بت اللجنة الفنية في تلك الملفات، ومعاينة كل حالة على حدة، والتحقق من مدى انطباق القانون رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، على تلك الحالات.

رصدت "الوطن"، الحالات التى تقدمت بطلبات تصالح وسيتم رفض طلباتها بعد فحص لجان المعاينة وهى كالتالي:

- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا

- المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ومتطلبات شئون الدفاع فى الدولة.

- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

- البناء على الاراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة.

- حالات البناء خارج الاحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.

وفيما يتعلق بالعائد المادي والاجتماعي من قانون التصالح، أشارت وزارة الإسكان، إلى أن القانون يحقق عدة مزايا تصب فى الصالح العام منها:

- دعم مشروعات البنية التحتية.

- الحد من العشوائيات والمباني المخالفة.

- دعم الموازنة العامة للدولة.

- التقليل من النزاعات القضائية فى المحاكم.

- دعم صندوق الإسكان الاجتماعي.