بعد تعافيها.. أسماء جلال لـ"الوطن": إصابتي بكورونا جاءت من صديقتي

أعلنت الفنانة الشابة أسماء جلال عبر "إنستجرام" شفاؤها من فيروس كورونا المستجد، وسط دهشة من كل محبيها.

وقالت أسماء لـ"الوطن": لم أعلن إصابتي بكورونا لأنني لم أحب أن أحدث بلبلة حولي، ولكن وقتها كان يعرف بمرضي المقربين وكل من خالطني فقط، خوفًا عليهم.

وأضافت، "لم يتم إصابتي بالمرض أثناء التصوير، ولكني أصبت في وقت لم يكن به تصوير وجاءتني العدوى من صديقتي، موضحة: "أنا الحمدلله حالًيا أحسن ولكني في فترة نقاهة لاني أشعر بتعب، وإن شاء الله أعود لنشاطي الفني خلال أيام.

ونشرت أسماء صورة لها وهي تغطي نفسها بـ"لحاف" كبير، وأمامها أدوية كورونا.

وكان من ضمن المعلقين الإعلامي وائل منصور الذي أعلن منذ أيام شفاؤه من الفيروس مازحًا: "كلي ما.. كورونا واشربي شربة".

وكانت شاركت اسماء مؤخرا في الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وشهد تصوير المسلسل عددا من الأزمات بسبب جائحة كورونا.

وقررت الشركة المنتجة للمسلسل إيقاف تصويره أيضا بعد أيام قليلة من العودة للتصوير، حدادًا على وفاة مدير الإنتاج فريد شوقي، إثر تعرضه لأزمة صحية.

ونعت الفنانة أسماء جلال، فريد شوقي، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي فريد شوقي، قائلة: لا إله إلا الله يا أستاذ فريد، لسه كنت معانا أول إمبارح، أنا مش قادرة أصدق، أستاذ فريد شوقي مدير الإنتاج في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما أصيب الفنان الشاب محمد مكاوي في ذراعه، نتيجة تعرضه لحادث بسيارته، ونشر "مكاوي"، عبر حسابه على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له توضح حجم الإصابة في ذراعه وإصابة أخرى طفيفة في وجهه، مشيرًا إلى إنقاذ حياته بسبب الوسائد الهوائية بالسيارة.

بالإضافة إلى زفاف إحدى بطلاته الفنانة هند عبدالحليم والتي كثفت تصوير مشاهدها قبل حفل الزفاف، ليتبقى لها مشاهد قليلة استكملتها فور عودتها من شهر العسل.

مسلسل "حكايات بنات" بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.