تامر فرج عن ظهوره بمهرجان الجونة: مش أنا ده أخويا وائل

وجّه الفنان تامر فرج، رسالة إلى كل القائمين على مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة والتي انطلقت مساء الجمعة الماضية، بشأن عدم دعوته لحضور المهرجان أسوة بالنجوم الذين شاركوا بالحضور.

وكتب "فرج"، عبر حسابه بـ"انستجرام" رسالة للقائمين على مهرجان الجونة، مصحوبة بصورة شقيقه المونتير والمخرج وائل فرج، الذي يشبهه تمامًا في الملامح.

وتابع: "السادة القائمين على مهرجان الجونة، تحيه طيبة وبعد، كل دورة حضراتكم بتفتكروا إن أنا بحضر المهرجان كدة كدة كأحد الرعاة للمهرجان، عشان كدة تقريبًا ده السبب إنكم ما بتوجهوليش دعوة زي بقية الفنانين".

واستكمل: "الحقيقة أنا عمري ما حضرت، نحيط سيادتكم علمًا إن اللي بيحضر ده، الشخص اللي في الصورة، ده أخويا المخرج والمونتير وائل فرج، وبيحضر بصفته صاحب شركة أحد رعاة المهرجان، وأي تشابه بيني وبينه فهو من قبيل الصدفة، لأنه أخويا ولا يمت للواقع بصلة، لذا وجب التنويه، وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.

وتحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، افتتح مهرجان الجونة السينمائي دورته الاستثنائية الرابعة، و الذي يُقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كل مناحي الحياة، على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، والذي شهد حفل افتتاح دورته الرابعة حضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم "يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، وخالد النبوي، ومحيي إسماعيل، وهدى المفتي، ورنا رئيس".