أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-10-2020 في مصر.. مستقر لليوم الرابع

استمرت أسعار الذهب في استقرارها لليوم الرابع في محلات الصاغة، إذ حافظ سعر المعدن الأصفر النفيس على نفس السعر، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، تستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 830 و832 جنيهًا.

الذهب عيار 18

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 711 و713 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و656 جنيها.

نصائح للتفرقة بين الذهب الأصلي والتقليد حتى لا تتعرض للنصب

وقدّم حسين عبدالصبور، تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، لـ"الوطن"، نصائح للتفرقة بين الذهب الأصلي والصيني، وجاءت على النحو التالي:

- شراء المشغولات الذهبية من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، أو جرى التعامل معه من قبل، ويحصل العميل على فاتورة صحيحة.

- يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوي على رقم السجل التجاري، ورقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، الفاتورة أصل وضهر "مكربنة".

- الابتعاد عن شراء المشغولات الذهبية اونلاين، لأن ذلك قد يعرض صاحبها للنصب وغير مضمون.

- التأكد عند اختيار المشغولات الذهبية من وجود الدمغة على المجوهرات والذهب، وهي تتم من مصلحة الدمغة والموازين، سواء كانت عيار 24 ، 21 ، 18، وهناك أعيرة أخرى لكنها غير منتشرة بصورة كبيرة.

- التأكد من لمعان المشغولات الذهبية، فدرجة لمعان الذهب الصيني أعلى من الطبيعي بسبب المواد الكيميائية ونسبة النحاس التي تضاف إليه، كما أنّ ملمس الذهب الصيني أنعم مقارنة بالذهب، ومن السهل تقشير الطبقة الخارجية، لأنّها غالبا مضافة إلى المشغولات نفسها، لتجعلها تبدو كالذهب.

- يتفاعل الذهب الصيني مع الليمون أو الخل، وتظهر تغيرات في لون المشغولات عكس الذهب الطبيعي الذي يحتفظ بلونه.

أسعار الذهب مرتفعة حتى يصل العالم لعلاج كورونا

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إنّ أسباب صعود أسعار الذهب ووصوله إلى أعلى نقطه له منذ 9 سنوات، التخوفات من فيروس كورونا، إذ أوضح أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى نحو 1782 دولار في ذلك الوقت، على أن تنخفض أسعار الذهب حال ارتفاع الدولار مقابل العملات الأجنبية، والعكس الصحيح، إذ ترتفع الأسعار حال انخفاض أسعار الدولار.

وفي حديثه، شدد على أنّ فيروس كورونا هو المشكلة الكبرى، ففي حال عدم وصول العالم لعلاج لفيروس كورونا، ستظل أسعار الذهب في ارتفاعات متتالية، فهذا هو السبب الرئيسي في الارتفاع.