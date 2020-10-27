250 ألف وحدة أول نوفمبر.. "سكن لكل المصريين" بمقدم 48 ألف جنيه

"سكن لكل المصريين" مبادرة أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لكل فرد، حيث أعلن الصندوق عن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية من خلال طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تسلم تلك الوحدات خلال 36 شهرًا، بمدن "العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، السادات الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة".

ويبدأ سحب كراسة الشروط اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل حتى يوم الأحد 8 نوفمبر "للمواطنين من ذوي الإعاقة"، واعتبارًا من يوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 وحتى الإثنين 7 ديسمبر 2020 "لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة".

تفاصيل الوحدات المقرر طرحها:

- مقدم جدية الحجز 48 ألف جنيه للوحدات السكنية 100 م2 من أصل 471 الف جنيه.

- مقدم جدية الحجز 51 ألف جنيه للوحدات السكنية 110 م2 من أصل 503 ألف جنيه.. "قابل للزيادة فى حدود نسبة 10 % كحد أقصى".

- مقدم جدية الحجز 55 ألف جنيه للوحدات السكنية 120 م2 من أصل 546 ألف جنيه.

وذلك بخلاف مبلغ 400 جنيه مصروفات إدارية "لا تسترد".

طريقة التقديم لحجز وحدة سكنية:

1. يقوم الراغب بالتوجه إلى مكاتب البريد في المدن المعلن عنها لشراء كراسة الشروط التي تشمل استمارة الحجز، وذلك بعد الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بوسائل الإعلام المختلفة.

2. يدفع المتقدم المبلغ المطلوب من مصروفات التسجيل ومقدم الحجز بمكتب البريد واستلام الإيصال.

3. يقوم المتقدم بالدخول للبوابة الإلكترونية للصندوق https://www.shmff.gov.eg، وتكون خطوات التقديم كالآتي:

- إنشاء حساب بالموقع عن طريق الضغط على زر "تسجيل" أعلى الصفحة.

- ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يتم إرساله برسالة نصية.

- الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.

- ملء بيانات الطلب.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح" وبذلك تتم عملية تقديم الطلب.

- يتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

في حالة التمويل الخارجي وفى هذا النوع يأتي العميل بوحدة خارجية وتكون خطوات التقديم كالآتي:

1. صورة من مستند ملكية الوحدة باسم البائع.

2. صورة من رخصة المباني للوحدة.

3. شهادة تصرفات عقارية "نموذج 19 عقاري" من الشهر العقاري.

4. تقييم حديث للوحدة من قبل أحد الخبراء المعتمدين بتكليف من جهة التمويل.