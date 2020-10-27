الداخلية تشن حملات أمنية في 24 ساعة: منها ضبط 5 آلاف قضية سرقة كهرباء

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1663 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تمّ ضبط 4595 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، عن ضبط 55 قضية متنوعة بمخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية".

ضبط 1128 قضية تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".

وتمّ ضبط قضية "غسل أموال" بمجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي .