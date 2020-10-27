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وفاة مدير التصوير عبد الرحمن الليثي

كتب:

ضحى محمد
02:00 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
مدير التصوير عبد الرحمن الليثي

مدير التصوير عبد الرحمن الليثي

أعلنت نقابة المهن السينمائية، وفاة مدير التصوير عبد الرحمن الليثي، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتبت النقابة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": "نقابة المهن السينمائية تنعي مدير التصوير الزميل عبد الرحمن الليثي، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم".

وتابعت: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الزميل مدير التصوير عبد الرحمن الليثي – عضو شُعبة التصوير بالنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

 

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