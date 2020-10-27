أعلنت نقابة المهن السينمائية، وفاة مدير التصوير عبد الرحمن الليثي، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتبت النقابة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": "نقابة المهن السينمائية تنعي مدير التصوير الزميل عبد الرحمن الليثي، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم".

وتابعت: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الزميل مدير التصوير عبد الرحمن الليثي – عضو شُعبة التصوير بالنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".