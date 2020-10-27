رئيس مهرجان طنطا الدولي: نسعى لإيجاد أرضية للشعر عند الجمهور (حوار)

كشف الإعلامي محمود شرف، رئيس مهرجان طنطا الدولي للشعر، عن كواليس الإعداد للدورة السادسة من المهرجان المقرر انطلاقها الجمعة المقبل، أثر جائحة كورونا على التحضير للمهرجان، وأماكن عرض الفعاليات، والمشاركين فيه، مؤكداً دعم وزارة الثقافة للحدث المنتظر.

كما تحدث "شرف" في حواره لـ"الوطن"، عن قناة النيل الثقافية التى ينتمي إليها وأبرز مشكلات القناة، وبرنامجه الجديد "شاعر العرب" والذي بدأ تقديمه مؤخرا على القناة.

وإلى نص الحوار:

كيف أثر فيروس كورونا على الإعداد لمهرجان طنطا الدولي للشعر؟

- نحن نستعد لإطلاق فعاليات الدورة السادسة من المهرجان، وفى المعتاد يشارك فى المؤتمر من 30 إلى 35 شاعر من مصر ودول العالم، لكن هذا العام لدينا نحو 15 شاعر مصري وعربي، نظرا لظروف الإجراءات الاحترازية بالأساس، وظروف الطيران الدولي، ولذلك ليس لدينا مشاركات من شعراء أجانب بحضورهم الجسدى، لكن لدينا مشاركات لمجموعة من الشعراء الأجانب بالفيديو، أما الشعراء العرب فهم من المقيمين في مصر، كما أتوقع حضور أقل من الجمهور نظرا للالتزام بنسبة ال 50% من الحضور المقررة من مجلس الوزراء، كما نخطط لعمل الفعاليات في أماكن مفتوحة ما أمكن.

أين ستقام فعاليات المهرجان؟

- يقام فى المركز الثقافي بطنطا في الافتتاح والختام، وباقى الفعاليات ستقام في أماكن مفتوحة، منها جامعة طنطا في كليتي آداب وتربية، معهد الحاسبات والمعلومات، ومساء سيكون هناك أمسية في قرية مجول، وكما تقام فعالية في المركز الثقافي في دمنهور، وتجري محاولات لتدبير أماكن مفتوحة أخرى، في إطار طموحنا لتغطية رقعة جغرافية أكبر وأشمل في الدورات المقبلة، مع الالتزام بأن يكون المركز الرئيس طنطا، ومجموعة من المدارس الإعدادية والثانوية.

ما الجهات الداعمة المهرجان؟

- المهرجان يقام برعاية رسمية من وزارة الثقافة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية يغطى استضافة الضيوف من خارج مصر، وقصرو الثقافة توفر أماكن لإقامة الفعاليات، كما تتكفل باستضافة الشعراء المصريين، وهيئة الكتاب تطبع مطبوعات المهرجان منها كتاب سنوى للمهرجان "أنطولوجية مهرجان طنطا للشعر" تصدر بالتزامن مع انطلاق كل دورة تتضمن قصيدة وترجمات لقصائد الشعراء المشاركين في كل دورة، إضافة إلى السيرة الذاتية لكل شاعر في المهرجان.، مع دعم آخر بسيط من جهات محلية بالمدن.

القناة الثقافية أحد أهم المنابر الثقافية المتخصصة في الوطن العربي

كيف ترى عمل مهرجان للشعر في ظل قلة جمهور هذا الفن؟

- ذلك ما دعانا لعمل مهرجان، نحن نحاول استعادة أرضية للشعر عند الجمهور مرة أخرى، خصوصا أن الفترة في الفترة الماضية فقد جزء كبير من الجمهور المتابع، ومن أهداف المهرجان محاولة الترويج ونشر الشعر والذائقة الجمالية عن طريق الذهاب للجمهور، حيث كان، على عكس الفعاليات الشعرية المعتادة المرتبطة بشكل أساسى بالمتخصصين، وأود هنا أن أشير أنه على مدار الدورات الماضية شهدت الفعاليات حضورا جماهيريا كثيفا، وكذلك تفاعل مدهش من الحاضرين، ويترك علامة عند المشاركين.

كيف بدأت رحلتك الإعلامية في القناة الثقافية للشعر؟

- أعمل مذيع فى التليفزيون من 21 سنة، وقبلها عملت فى إذاعة صوت العرب، ولى 7 دواوين شعرية، وأقدم حاليا برنامج "شاعر العرب" على قناة النيل الثقافية، وهو معني بتقديم التجارب الشعرية الراسخة، وذلك بعد توقف سنوات عن تقديم البرامج معنية بالشعر، والقناة الثقافية أحد أهم المنابر الثقافية المتخصصة في الوطن العربي.

ما رأيك فيما هو مأخوذ على أداء وبرامج القناة الثقافية؟

- تعاني القناة الثقافية مما يعاني منه الإعلام الرسميى الحكومي بشكل عام، من ضعف التمويل وعدم الاعتناء بتطوير المكان، والإنفاق إنتاجيا عليه لذلك تواجهنا عدة مشكلات متعلقة بالشق الفنى، كما تعاني القناة بشدة من عدم وجود ميزانيات خاصة بتطوير الديكور المتهالك، وكذلك المعدات وأدوات التصوير والأجهزة القديمة التى لم تطور منذ زمن بعيد جدا، كما لم يتم تطويرها حتى مع تطوير التليفزيون، لأن التطوير الأخير تم بالتعاون مع إحدى الشركات الساعية للربح، وبالتالى لن تكون الثقافة من ضمن أولوياتها، وهناك انخفاض الدخول المادية والأجور بشكل غريب جدا، الأجور الخاصة بقناة النيل الثقافية وقنوات النيل المتخصصة لم تتحرك منذ 2011 إلى الآن، وكثير من الزملاء يترفعون عن مثل هذه الأمور، ولكن لا أترفع عن ذلك لأنه بالفعل الجميع يعاني، وأتمنى أن يصل صوت الناس للقيادة السياسية.