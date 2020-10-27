مصرللطيران للصناعات المكملة تنتج 15 ألف حقيبة وقائية يوميا

صرح المهندس عادل منصور رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للصناعات المكملة انه بالرغم من تأثير جائحة كورونا علي صناعة النقل الجوي حول العالم وانخفاض حركة الركاب إلا أن شركة مصرللطيران للصناعات المكملة حرصت علي إحداث تحويل في الصناعات والمنتجات التي كانت تقوم بإنتاجها قبل جائحة كورونا وإنتاج أدوات ومنتجات المهمات الوقائية لتعويض ضعف إنتاج المنتجات الورقية والبلاستيكية التى تستخدمها شركات الطيران.لتواكب الظروف الحالية وتلبي احتياجات عملاء الشركة.

واضاف منصور يعد نشاطي الزى والبلاستيك من أكثر الأنشطة رواجاً وتحقيقاً لمبيعات الشركة خاصة لعملاء الطرف الثالث من خارج مصرللطيران حيث تم بيع وتسويق منتجات مصرللطيران للعديد من الفنادق والمستشفيات خاصة خلال الفترة الماضية ، كما تنتج الشركة 15 ألف حقيبة وقائية يومياً لصالح شركة مصرللطيران للخطوط الجوية لتوزيعهم على عملاء مصرللطيران المسافرين علي رحلات الشركة من مطار القاهرة والمطارات المصرية .