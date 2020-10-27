شارلي شابلن يظهر في "الجونة السينمائي" خلال أنشطة اليوم

تتواصل فعاليات وعروض مهرجان الجونة السينمائي في يومه الخامس الذي بدأ بحلقة نقاشية بعنوان "الإعلام الرقمي في ضوء وباء عالمي"، والتي بحثت كيف تسمح الجائحة العالمية بكل جوانبها المظلمة في ظل هذه الظروف الصعبة، للمنظمات والشركات والحكومات باستخدام المنصات الإلكترونية لتقديم المنتجات والخدمات ومواصلة العمليات، في حين يتكيف المستهلكون على الوضع الطبيعي الجديد.

شارك في الحلقة كل من دومينيك ديلبور الرئيس الدولي والمدير العالمي للأرباح في فايس ميديا، وطارق حسني الرئيس التنفيذي لشركة منلي، وجاكوب ميجلاهي مطور استراتيجيات المحتوى، ومون باز مديرة الشراكات الاستراتيجية لميديا بابلشر في فيس بوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أدار الحلقة أحمد عباس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديجيساي.

كما عقدت محاضرة "السرد البصري والتكيف مع الظروف المتغيرة"، حيث ناقش مدير التصوير والمخرج الشهير أحمد المرسي، كيف يسرد مدراء التصوير القصص بصريا، وكيف يتعين عليهم التخطيط الواسع لمشاريعهم مع الحفاظ على المرونة والإبداع اللازمين لمواجهة الظروف المتغيرة. أدار المحاضرة المخرج كريم الشناوي.

وأقيمت بمقر جامعة برلين التقنية، حلقة نقاشية أخرى بعنوان "المساواة والإتاحة: تغيير السردية الهوليوودية" المقدمة من السفارة الأمريكية وفيلم إندبندنت، بحث فيها المشاركون، وهم مديرون تنفيذيون في السينما والتلفزيون، من بينهم وي تشين، وكارين شين، وميل جونز، وداني ميليا، وتيلان جونز، طرقا محددة وملموسة لإحداث التغيير في هوليوود وخارجها. أدارت الحلقة المخرجة الأمريكية أنجيل كريستي ويليامز.

أما أبرز أحداث اليوم الخامس فكان العرض الخاص لفيلم "الصبي" لشارلي شابلن، والذي قدمه مهرجان الجونة بشكل جديد ربما يكون الأول من نوعه في مشهد المهرجانات السينمائية العربية، إذ عُرض الفيلم بمصاحبة أوركسترا حية بقيادة الموسيقار المصري الشهير أحمد الصعيدي، الذي قام بلعب موسيقى الفيلم الحية أثناء العرض.

ومن المسابقة الرسمية تم عرض فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة؟" للمخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش، الذي شارك في المسابقة الرسمية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، وفيلم "الروابط" (إيطاليا) للمخرج دانيلي لوكيتي. من مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة عرض الفيلم اللبناني "نفس" للمخرجة ريمي عيتاني، وفيلم "ليل" للمخرج الإيطالي الشهير جيانفرانكو روسي.

فعاليات اليوم السادس للمهرجان 28 أكتوبر 2020

يشهد اليوم السادس للمهرجان عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من أبرزها فيلم "سقوط" التجربة الإخراجية الأولى للممثل الأمريكي الشهير فيجو مورتنسن، والذي يستكشف من خلاله التناقضات الخاصة بالعائلة الحديثة من خلال علاقة الابن وأبيه.

يعرض الفيلم الذي يشارك في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، في الـ6 مساءً بمقر جامعة برلين التقنية.

ومن قسم العروض الخاصة يعرض الفيلم الوثائقي "هوبر/ويلز" الذي يروى محادثة في عام 1970 بين اثنين من أساطير السينما، أورسون ويلز ودينيس هوبر. يعرض الفيلم الساعة 3:30 مساءً بقاعة سي سينما 3.

أما على مستوى الفعاليات فتبدأ في الساعة 10:30 صباحًا بمحاضرة "خلق العوالم عبر المؤثرات البصرية" والتي يلقيها مينا إبراهيم مشرف الرسوم المتحركة المتميز، وسيتحدث فيها عن كيفية بناء العالم الخيالي لمسلسل شبكة إتش بي أو "المواد المظلمة"، وبث الحياة في المخلوقات، فضلا عن دور الإنتاج الافتراضي في تحقيق مؤثرات بصرية رائدة.

يدير المحاضرة مشرف المؤثرات البصرية المتميز ياسر النجار، وتعقد بمقر جامعة برلين التقنية قاعة أوديماكس.

الساعة 12:30 مساءً تعقد حلقة نقاشية بعنوان "إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية" خلال هذه الحلقة سيقوم عدد من الخبراء بشرح كيفية بدء عمل تجاري في قطاع الإعلام والترفيه.

سيجلب المشاركون وجهات نظر مختلفة حول الشركات الناشئة وكيفية إقامتها في مجالات الإعلام والسينما.

يشارك في الحلقة طارق الجنايني المنتج السينمائي البارز، وباسم الهادي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كيجامي، وكريم أبو جمرة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بيس كيك"، كما تدير الحلقة مريم فرج، رئيس إدارة الاستدامة المؤسسية والتأثير الاجتماعي في مجموعة إم بي سي.