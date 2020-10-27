تعطيش العراق.. سدود تركيا تضع بلاد الرافدين في دائرة الخطر

أبدت وزارة الموارد المائية العراقية قلقها إزاء المشاريع المائية التركية التي تخطط لها أنقرة أو أقامتها بالفعل على ضفاف نهر دجلة، وما ستعكسه من مخاطر على حصص العراق من المياه.

ويشهد العراق انخفاضًا شديدًا في موارده المائية، ما يجعله عرضة للجفاف، جراء المشروعات المائية التي تجريها تركيا وإيران على الأنهار العابرة للحدود.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن بغداد تأمل في الوصول إلى تفاهمات مع أنقرة في هذا الصدد.

وتحدث "ذياب" عن لقاء عُقد في أغسطس الماضي بين وفدين عراقي وتركي، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، لمناقشة مشروع تشييد سد أليسو الذي تقيمه تركيا حاليًا على نهر دجلة.

وقال "ذياب" إن "الخوف يأتي من المشاريع التي ستقيمها تركيا على النهر بعد اكتمال مجموعة من المشاريع، منها سد أليسو وسد سيليفان في شمال ديار بكر وسد الجزرة جنوبي سد إليسو".

وأضاف أنه "في حال اكتمال كل هذه المشاريع وتنفيذ تركيا لكافة خططها على ضفاف نهر دجلة، سيكون هناك تأثير واضح على واردات العراق المائية من النهر".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية أن بغداد تسعى حاليا للتوصل إلى اتفاق مع أنقرة للحفاظ على حصتها من مياه نهر دجلة بعد اكتمال المشاريع التركية على ضفافه.

وفيما يتعلق بإيران، ذكر "ذياب" أن المفاوضات بين بغداد وطهران بشأن الأنهار الحدودية بين البلدين ما زالت غير محسومة، موضحًا أن المفاوضات ينقصها العديد من التفاهمات بشأن الجوانب السياسية.

وقال إن العراق يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران بخصوص كافة الأنهر الحدودية التي تعبر من جانب إيران إلى العراق، مشيرا إلى اتفاق تم توقيعه بين البلدين في هذا الشأن عام 1975 في الجزائر.

لكنه استدرك قائلًا: "لا تزال الأمور غير محلولة بشكل نهائي، وتحتاج إلى مفاوضات سياسية وفنية. في الجانب الفني كل شيء مهيأ، ويبقى الحل مرهونا بالاتفاق سياسيًا لمعالجة المخاوف العراقية".