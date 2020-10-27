صور.. أول ظهور لـ"زيدان" بعد مشاجرته في حفل "نجوم التسعينيات" بالجونة

حرص الكابتن محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، على حضور فيلم "الصبي" لشارلي شابلن، الذي يُعرض حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهر محمد زيدان بصحبة زوجته، على هامش حضور الفيلم، وذلك يُعد الظهور الأول له بعد اعتدائه على أحد "بودي جاردات" حفل الفنانين مصطفى قمر وهشام عباس، أمس الاثنين بالجونة.

وألغي حفل الفنانين مصطفى قمر وهشام عباس على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بعد دقائق من بداية فقرة مصطفى قمر، بسبب اعتداء محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على أحد "البودي جاردات".

كان محمد زيدان قد وصل إلى الحفل الغنائي لحضوره، إلا أن الأمن الخاص بالحفل رفض دخوله بسبب الزحام بالداخل، قبل أن يتطور الموقف ويلغى الحفل.

كان هشام عباس، انتهى من فقرته الغنائية، وبدأ الفنان مصطفى قمر في فقرته، وغنى أغنيتين فقط في الحفل، قبل أن يتم إلغاؤه.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي الـ"كورونا"، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يتم التعقيم الذاتي على البوابات.