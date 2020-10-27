"كانت بتحول الفلوس لشقيقتيها".. "الوطن" تنشر حوالات سيدة كفر الشيخ

حصلت" الوطن" على صور بعض الحوالات البنكية التي حولتها زوجة جزار كفر الشيخ لشقيقتيها من الخارج، بعدما أكدت في أقوالها أمام النيابة أنها كانت تقوم بتحويل الأموال لشقيقتيها لتأمين مستقبل أبنائها.

وأمرت النيابة العامة بكفر الشيخ بحبس المتهمة 4 ايام على ذمة التحقيقات عقب اعترافها تفصيليا، وطلبت تحريات المباحث حول واقعة ممارسة الدعارة بدون تمييز مع آخرين مقابل الأموال بخلاف "وليد. م.ع"، المتهم الرئيسي.

ووجهت النيابة تهمة إدارة شبكة دولية منافية للآداب لزوجة الجزار، وهو ما نفته المتهمة قائلة: "كنت بمارس الجنس مع اللي يدفع لكن مكنتش بدير شبكة، أنا أصغر من إني أدير شبكة، أنا كان اللي بيدفع بمارس معاه بس".

وكانت النيابة قد طلبت شهادة تحركات للمتهمة، لمعرفة مواعيد سفرها للخليج، في إطار التحقيقات التي تجريها حاليًا مع المتهمة، وكشفت عن مفاجأة حين أكدت أنها عادت في 26 مايو الماضي وأجهضت نفسها في شهر يوليو وكانت حينها حاملاً في 3 أشهر، إلا انها قصدت المحكمة، اليوم، لاتهام زوجها بالتعدي عليها ضربًا وإجهاضها، على غير الحقيقة.

واستمعت النيابة العامة لمكالمة مسجلة بينها وبين عشيقها "وليد" اعترفت خلالها بحملها منه قائلة: "أنا حامل في الشهر التالت وأنت لازم تتصرف وتعملي عملية إجهاض، قبل ما أنزل مصر علشان جوزي، متعملش عملتك وتسيبني لوحدي يا وليد" ورد العشيق خلال المكالمة المُسجلة، قائلاً "إنتي هبلة أسيبك لوحدك إزاي، بس العملية مش هينفع تعمليها هنا لازم في مصر".

وأمرت النيابة العامة بكفر الشيخ باستخراج شهادة تحركات للمتهمة، لمعرفة مواعيد سفرها لدولة الإمارات، في إطار التحقيقات التي تجريها حالياً مع المتهمة، واستكملت المنسوب إليها تهمة الزنا والدعارة، أقوالها أمام النيابة، بمشاهدة مقاطع الفيديو والتعليق بتفاصيل وظروف كل فيديو والمبالغ التي تقاضتها عنه ومع من صورته، وذلك عقب إثبات مباحث الإنترنت صحة ما جاء في الفيديوهات المصورة والمكالمات المسجلة.

واعترفت زوجة جزار بكفر الشيخ، المتهمة بممارسة الزنا مع أثرياء عرب في دولة خليجية، بصحة ما جاء في مقاطع الفيديو والمكالمات التليفونية المسجلة التي حرزتها النيابة في وقت سابق، كما اعترفت بالاتهامات المنسوبة لها أمام نيابة كفر الشيخ، قائلة: "الفيديوهات صحيحة وكنا بنصورها كتوثيق وكنت باخد فلوس كتير علشان أعرف أعيش".

وأخطرت النيابة العامة المحامي العام لنيابة كفر الشيخ، والنائب العام، ومن المقرر استكمال التحقيقات حتى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء، ويعقبها إصدار قرار بشأن المتهمة.

وخلال التحقيقات الأولية قالت المتهمة، باكية، إنها كانت تمارس الدعارة من أجل ضمان حياة كريمة لأولادها: "كنت أمر بضائقة مالية، وكنت عاوزة أحسن دخلي علشان أطفالي يعيشوا كويس".

جاء ذلك في حضور رائد نوفل، محامي الزوج، الذي شاهدها بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية خلال تقدمها ببلاغ لاتهام زوجها بإجهاضها، وعلى الفور أبلغ النيابة العامة فأمرت بضبطها وعرضها على الطب الشرعي لبيان صحة اتهامها لزوجها بإجهاضها.

وقال مصدر بالنيابة العامة إن المتهمة جرى عرضها على الطب الشرعي، قبل بدء التحقيقات معها، مؤكدا أنها اتهمت زوجها بإجهاضها، قائلة: "ضربني وأجهضني".

وأكد زوجها إنه جرى القبض عليها خلال تقدمها ببلاغ تتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب، وأنه أجبرها على الإجهاض من حملها بعد عودتها، وأضاف في تصريح خاص لـ"الوطن": "عندما رآها أحد المحامين، أبلغ النيابة العامة، فأمر وكيل النيابة بالقبض عليها" وأشار إلى أن مباحث الإنترنت في طنطا ردت على النيابة العامة بكفر الشيخ، وأكدت صحة الفيديوهات المرسلة للفحص، وكذلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح الزوج المخدوع أنها حاولت الهرب من حرس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إذ اختبأت في دورات المياه، لكنهم تمكنوا من الإمساك بها ووضع "الكلابشات" في يديها، مؤكدا أنهم لم يعرفوا عنها شيئا من وقت الواقعة.