توصيلة وزواج عرفي وحمل.. تفاصيل علاقة طالبة الثانوي وسائق توك توك

"يا باشا إحنا اتعرفنا على بعض خلال توصيلة بالتوك توك، وكنا بنتقابل على طول وكتبنا ورقة عرفي، ودخلنا في شقة إيجار، بس في الأيام الأخيرة اتفقنا نسيب بعض لكنها رجعت وقالت أنا حامل".. تلك الكلمات نطق بها سائق "توك توك" متهم بمعاشرة طالبة ثانوية عامة وقت أن كانت قاصر حتى الحمل منها بحسب رواية الطالبة أمام جهات التحقيق.

قرابة 24 شهرًا جمعت العشيقين بدأت بالنظرات والإعجاب والتعارف أيضًا خلال توصيلة بالتوكتوك للفتاة بالقرب منزل أسرتها في حلوان إلي مدرستها وقت أن كانت في الصف الثاني الثانوي، وتبعها الزواج العرفي ومقابلات المعاشرة داخل شقة مستأجرة بعيدًا عن منازل العشيقين، وانتهت بالفضيحة خلال الساعات الماضية عندما فوجئت الفتاة بثمرة الخطيئة تتحرك في أحشائها وتهرب العشيق منها ورفضه إتمام الزواج فلجأت إلي قسم الشرطة.

فشلت الفتاة في إجهاض جنينها بعدما فوجئت بسرقة ورقة الزواج العرفي من قبل حبيبها الذي غافلها وسرق الورقة ومزقها، وتهرب من مقابلتها وترك شقة المعاشرة وطلب منها الإبتعاد عنه، وظل يتهرب منها وعندما يأست من الضغط عليه وإقناعه بالاعتراف بنجله بالتراضي لجأت إلى أسرتها وحكت لهم تفاصيل ما جرى، وأنها تزوجت عرفيًا وكانت تذهب إلي حبيبها في أوقات المدرسة وبعض الأوقات التي كانت توهم أسرتها بأنها في درس خصوصي.

وقررت النيابة العامة إحالة الطالبة إلي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وموافاة النيابة بتفاصيل تلك التقارير بعدما اتهمته الطالبة وأسرتها بمعاشرة فتاة قاصر دون علم أسرتها.

كانت تحريات المباحث بإشراف المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، كشفت عن أن المتهم تزوج الطالبة عرفيا على حد قولها، حيث تعرف عليها منذ 3 سنوات في بداية التحاقها بالمدرسة، وأنه اعتاد على توصيلها للمدرسة بـ"التوك توك".

وقالت الطالبة أمام رجال الأمن: "منذ عام ونصف العام طلب مني الزواج عرفي لعدم إتمام السن القانوني وقمنا بكتابة ورقة بيننا ثم سرقها مني، وأثناء تلك الفترة حملت منه وحاولت الإجهاض وأصبت بنزيف ما تسبب في كشف الواقعة".

فيما ناقش رجال المباحث والد الطالبة محرر المحضر، وقال إنه لم يعلم تفاصيل ارتباط ابنته بالسائق وإنها تزوجته عرفيا، مشيرا إلى أنه فوجئ بوجود أدوية ملقاة في حمام المنزل عبارة عن "أقراص الأجهاض"، فسأل والدتها ونفت الأخيرة معرفتها بها، وبمناقشة ابنته اعترفت بتفاصيل الواقعة. جرى تحرير محضر وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.

وذكرت التحريات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث، أنها تلقت بلاغا من عامل، 42 سنة، يفيد باكتشافه حمل ابنته الطالبة بالصف الثالث الثانوي.

وقال الأب في محضر الشرطة، إنه عثر على أدوية إجهاض فى المنزل، وبعدها أصيبت ابنته بحالة إعياء فقام باصطحابها للمستشفى وبإجراء الفحوصات الطبية، أخبره الطبيب أن ابنته حامل في الشهر الرابع.

وأشار الأب في المحضر أنه ناقش ابنته وتبين أنها ترتبط بعلاقة عاطفية منذ 3 سنوات بسائق، وأنه تزوجها عرفيا منذ عام ونصف العام تقريبا وكانت تذهب لشقته وعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنها حلمت منه وأخبرته بالأمر ولكنه تهرب منها ورفض الزواج، فقررت التخلص من الجنين.