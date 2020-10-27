قائد القوات البحرية: "الميسترال" تشبه "عمارة" بها 42 شقة

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، قاعدة إسكندرية البحرية، من أقدم القواعد البحرية المصرية، وهي القاعدة الأم وبها تشكيلات بحرية، وخدمات لوجستية، وترسانات لصيانة السفن وإصلاحها، وخدمات تقدم للسفن البحرية.

وأضاف "خالد"، في لقاء من على سطح الميسترال جمال عبدالناصر، مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن الميناء الغربي الجديد، استحدث حديثا ليسع الأعداد المنضمة حديثا للقوات البحرية، ويتمركز به لنشات، والفرقاطة تحيا مصر، وغواصة مصرية، وجميعها لونها رمادي، لأن هذا هو اللون المتعارف عليه دوليا في السفن البحرية، كما أنه يتناسب مع لون البحر.

وتابع قائد القوات البحرية المصرية، أن مصر حصلت على حاملتي طائرات، وهي سفينة متعددة المهام والأغراض، وتستطيع حمل عدد من الهليكوبتر الهجومية، وكل أنواع الطيران الهليكوبتر، وتستطيع حمل المدرعات والذخائر، وأيضا طائرات الشينوك، ومن ضمن مهامها إخلاء الرعايا في المناطق التي تقع بها صراعات، موضحا أن حجمها يصل إلى حوالي "عمارة 42 شقة"، وبها "هانجر" طائرات كبير جدا.

وأكد، أن القوات البحرية، كان لها دور كبير في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر، حيث أغلقت مضيق باب المندب، ومنعت وصول الإمدادات الإسرائيلية إلى العدو.

وأشار، إلى أن تقدير الدولة لتسليح القوات البحرية يكون بناء على استشراف ما يمكن أن يحدث في المستقبل، لأنه على سبيل المثال وقت صناعة "الميسترال" يصل إلى 7 سنوات، لافتا إلى أن الأمن القومي المصري يُبذل فيه الكثير، وعلى سبيل المثال حقل ظهر والمساحات الشاسعة في البحر تحتاج إلى وحدات بحرية قوية تحميها.