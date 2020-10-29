محافظ أسيوط يناقش أعمال إنشاء وتطوير المستشفيات العامة والمركزية

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة الموقف التنفيذي للمستشفيات الجاري إنشائها بالمراكز، وتذليل كافة العقبات للبدء في أعمال الإحلال والتجديد وفقًا لخطة وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير المستشفيات المركزية والعامة.

واستعرض محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمستشفيات المركزية الحالية والجاري إنشائها بالإضافة إلى استعراض المقترحات الخاصة بتطوير باقي المستشفيات وفقًا للخطة التي تم وضعها معلناً تذليل كافة العقبات لاستكمال أعمال التطوير والإحلال للمستشفيات المركزية وفقًا لاحتياجات كل مركز.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات رؤساء المراكز لتطوير بعض المستشفيات المركزية وتحديث الأجهزة والأقسام لتلبى احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم معلنًا مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان لسرعة تنفيذ خطة تطوير وإحلال وتجديد المستشفيات المركزية.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة وسد العجز في الأطباء بالوحدات الصحية القروية وبعض المستشفيات المركزية مشيرًا إلى متابعته المستمرة للجولات والزيارات الميدانية لمواقع العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال بالإضافة إلى ترأس العديد من حملات التفتيش على مخازن الأدوية والمستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب بتزويد كافة المستشفيات بالإحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه مشددًا على تزويد المستشفيات بالأطباء المتخصصين وهيئة التمريض وسد الاحتياجات في بعض التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " حفاظاً على حياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور رأفت عوض وكيل مديرية الصحة بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا واسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومصطفى على رئيس نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم.