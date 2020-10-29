نبيلة مكرم: الدين له دور مهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تستعد خلال الأيام المقبلة للمرحلة الثانية من انتخابات المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تعقد غرفة عمليات لمتابعة، وحل أي مشاكل تواجه المصريين في الخارج.

وأكدت مكرم، في حوارها مع "الوطن"، أن الوزارة تحل أي صعوبات تواجه المنتخبين في الخارج وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات.

وأكدت الوزيرة على اهتمام القيادة السياسية بالصناعة، وضرورة تدريب العمالة المصرية على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لإحداث تقدم ونمو اقتصادي مع تشجيع الشباب الموهوبين ورعايتهم. وإلى نص الحوار:

* كيف تستعد وزارة الهجرة للمرحلة الثانية من مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب؟

- عقدت وزارة الهجرة غرفة عمليات في المرحلة الأولى لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، والعمل على إزالة كافة الصعوبات التي كانت تواجههم وتشجيعهم والرد على كافة الاستفسارات، كما أننا نعمل حاليًا على تجهيز غرفة عمليات ثانية لمتابعة المرحلة الثانية.

القيادة السياسية تهتم بالصناعة

* ما سبب اختيار ملف الصناعة كمحور أساسي لمؤتمر "مصر تستطيع" المقبل؟

- القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة في مصر خلال الفترة الحالية، فكان لا بد أن يتم اختيار الصناعة كمحور أساسي للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وذلك للاستفادة من خبراء مصر بالخارج في مجال الصناعة.

* هذه النسخة الأولى التي ستنطلق دون الفريق الراحل محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق.. فكيف ترين المؤتمر بدونه؟

- يجب أن نتكلم بصراحة شديدة لأن وزارة الدولة للإنتاج الحربي هي الأكثر استفادة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، كما أن الفريق الراحل محمد العصار كان دائم الحضور لكافة نسخ المؤتمر، وأنه طلب قبل رحيله أن تكون النسخة القادمة من المؤتمر تناقش ملف الصناعة.

* ما الجهات التي سيتم التعاون معها في مؤتمر "مصر تستطيع"؟

- سيتم التعاون مع العديد من الجهات مثل وزارة التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، وقطاع الإنتاج، والهيئة العربية للتصنيع، وتم عقد لقاء مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمناقشة دعم الصناعة والاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج في مجال الصناعة، كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل مع الشركاء المعنيين في مجال الصناعة مثل اتحاد الصناعات المصرية، الغرف التجارية والقطاع الخاص أيضا.

* كيف سيتم تحديد الخبراء المشاركين في المؤتمر؟

- سيتم تحديد الخبراء المشاركين من خلال معرفة احتياجات الدولة المصرية في مجال الصناعة وسيتم ذلك من خلال ورش العمل التي ستعقد في الفترة المقبلة بين الجهات المشتركة، فمصر لديها العديد من مجالات الصناعة مثل صناعة النسيج والأدوية.

* متى سيتم دعوة الخبراء للمشاركة في المؤتمر؟

- سيتم عقد ورشة عمل الأسبوع المقبل في الهيئة العربية للتصنيع، وبناءً على تلك الورشة سيتم دعوة المشاركين، بناءً على توصيات الجهات المشتركة، والتي سيتم إعدادها من خلال المشاركين في الورشة، وهم اتحاد الصناعات والغرف التجارية والهيئة العربية للتصنيع.

* ما الهدف من المؤتمر؟

- الهدف من المؤتمر هو إعطاء فرص لجميع خبرائنا في الخارج في مجال الصناعة، أن يأتوا إلى مصر ليشاهدوا ما تقوم بها مصر بمجال الصناعة وذلك لمشاركتهم، والاستفادة من خبراتهم في التطور الصناعي الذي تشهده مصر حاليًا.

* ما دور الشباب في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"؟

- دائما الشباب له دور فاعل في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وذلك من خلال عقد ورش عمل خاصة بالشباب الموهوبين في مجال الصناعة، ودعنا نؤكد أننا لدينا شباب موهوبون في مجال الصناعات اليدوية، ويجب التركيز على هؤلاء الشباب.

* هل ستتم الاستفادة من الشباب الدارسين بالخارج في المؤتمر؟

- بالطبع ستتم الاستفادة من الشباب الدارسين بالخارج، وذلك من خلال البرنامج الذي تم إعداده لهم، وفي حالة وجود الدارسين بالخارج في مصر خلال عقد المؤتمر بالفعل سيكون لهم دور كبير.

* ماذا عن دور التعليم الفني في المؤتمر؟

- مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" سيدعم بالتأكيد دور التعليم الفني في مصر، فالصناعة المصرية لا تحتاج فقط إلى الآلات الصناعية، بل تحتاج أيضاً إلى أيدٍ عاملة مدربة للعمل على التكنولوجيا المتطورة، وسيتم عقد ورشة عمل بالمؤتمر تتحدث عن دور التعليم الفني بمصر.

* متى سيتم عقد المؤتمر؟

- بعد عقد ورشة العمل التي من المقرر أن تتم الأسبوع المقبل سيتم تحديد التخصصات المطلوبة وبعد ذلك سيتم تحديد موعد المؤتمر.

*هل سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين على غرار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار"؟

- بالطبع ستكون هناك زيارات ميدانية لجميع المشاركين في المؤتمر وذلك طبقًا لكل تخصص.الدين له دور مهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية

* بعد عقد بروتوكولات تعاون بين وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية في مبادرة "مراكب النجاة"، هل ترين أن هناك دورًا للدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية؟

- الدين يلعب دوراً كبيراً في مبادرة "مراكب النجاة"، حيث إن الشعب المصري متدين بطبعه، وقريب للغاية إلى الله، والمساجد والكنائس تؤثر بشكل كبير على الشباب فكان لا بد من التعاون معهم من أجل توعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية. كما أن الشيوخ والقساوسة عليهم دور كبير في تعريف الشباب بالفرص البديلة عن الهجرة غير الشرعية مثل توفير القروض من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل كما أن الدولة المصرية لا تنظر إلى المهاجر باعتباره جانيًا بل تنظر إليها بأنه مجني عليه.

* ما رسالتك للشباب الذي يفكر بالهجرة غير الشرعية؟

- الدولة المصرية في الفترة الحالية هدفها الأول هو الاهتمام بالشباب، كما أن الدولة المصرية تستمع للشباب في الفترة الحالية، وتعطي لهم الكثير من الفرص البديلة عن الهجرة غير الشرعية وتحثهم على عدم السماح لسماسرة الهجرة غير الشرعية باللعب بمصائرهم.

* ما آخر تطورات مبادرة "نورت بلدك"؟

- نعمل في الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تلك المبادرة، من خلال الاستمارات التي تم توقيعها من المصريين العائدين من الخارج، ويتم بعد ذلك تصنيف فئاتهم العمرية ومحافظاتهم، والمهنة التي يمتهنوها من خلال هذه الاستمارات.

* هل ما زالت أزمة العالقين المصريين بالخارج مستمرة؟

- من المفترض أن جميع المطارات تم فتحها ولم تكن بالصورة التي كانت عليها خلال فيروس كورونا، ولكن هناك بعض المشاكل التي تم حلها خلال الفترة الماضية مثل أزمة العالقين المصريين الذين كانوا يسافرون إلى الكويت من الإمارات.

* عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا ثلاثيًا مع قبرص واليونان وكان للوزارة دور كبير في تدعيم العلاقات من خلال مبادرة "العودة للجذور".. فما آخر تطورات تلك المبادرة؟

- سنعيد فكرة تبادل الزيارات بين شباب قبرص واليونان ومصر، وذلك من خلال تبادل الزيارات بينهم لمعرفة التاريخ والثقافة المشتركة بين الدول الثلاث، ومن المفترض عقد اجتماع ثلاثي قريبًا بين وزراء قبرص واليونان ومصر لتحديد تاريخ الزيارة.

* ماذا عن مؤتمر الكيانات المصرية في نسخته الثانية؟

- كان من المفترض أن يتم عقد المؤتمر في أغسطس الماضي، ولكن بسبب جائحة كورونا لم يعقد، ويعتبر المؤتمر فرصة لمعرفة آراء المصريين بالخارج وتوحيد آرائهم، كما أنه من الممكن بعد عقد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" عقد مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.ودعونا نؤكد أن مؤتمر الكيانات المصرية الأولى أذاب الكثير من الخلافات بين المصريين بالخارج، حيث تم عقد لقاءات خلال الفترة الأخيرة مع بعض الكيانات المصرية بالخارج.

* فماذا دار بينكم؟

- تم الحديث عن الكثير من القضايا الهمة وكان أهم تلك القضايا مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب وتشجيعهم من أجل ارتفاع نسبة المشاركة، والمبادرات التي تم انطلاقها مبكرًا.أنا كأي أم مصرية أعمل على إحداث التوازن بين بيتي وشغلي

* الوزيرة والأم، كيف تستطيعين إحداث التوازن بين الوزارة وحياتك الشخصية؟

- المرأة المصرية تستطيع أن توفق بين عملها ومنزلها، والأمر لا يتوقف على الوزيرات فقط لكن مصر فيها أيضًا سفيرات ونائبات برلمانيات وحتى الموظفة البسيطة تستطيع أن تعمل وتراعي منزلها وأولادها، الحقيقية وأرى أن كل أمرأة مصرية قادرة أن توفق بين عملها أياً كان ومنزلها، والتوازن بين عملي الأساسي والاهتمام بالأسرة وعدم التقصير فأنا أتعامل مع أولادي بالـ"واتس آب"، ويوم الجمعة مخصص لهم ولكن في إطار الأسبوع إذا كنت مشغولة في اجتماع أو مؤتمرات أتواصل معهم عن طريق "الواتس آب" وفي الآخر أنا أم قبل أي شىء.