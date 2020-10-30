حظك اليوم الجمعة 30-10-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الفلك على مطالعة الحظ اليومي للأبراج الخاصة بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك ورغم الضغوط.. تحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وأن تنظم جهودك وأولوياتك ولا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك السادس تساعدك على إدارة أمورك الحياتية باتزان.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تتمتع بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع داعم وقد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. ومع ذلك لا تستسلم اليوم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك، عموما الشمس قد تساعدك على التماسك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع معاكس.. انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر بعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك بالتركيز على إدارة أعمالك وأموالك بتأني وحذر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تدعمك.. كن متفائلا فالمستقبل يحمل لك مفاجآت سعيدة .

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط تحكم في عصبيتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك ألا تهمل شكوى جسدك وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تدعمك وتجعلك قادرا أن تمد من حولك بالحماس والطاقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملؤك اليوم بكنز من المشاعر وتعبر عن ذلك اليوم بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب الزهو بنفسك!

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان.. كن صبورا أمام الخلافات والمشاكل وكل أشكال المعارضة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تنصلح أمورك مع من حولك وقد تحقق تقاربا مع الأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي المال.. حدد ميزانيتك وعليك أن تتكيف بهدوء مع المفاجآت.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بمقاومة ميلك للعصبية مع من حولك ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.