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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 30-10-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الجمعة 30 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور مخلص وعملي ويستطيع أن يسيطر على التحديات التي تواجهه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وأن تنظم جهودك وأولوياتك ولا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك السادس تساعدك على إدارة أمورك الحياتية باتزان.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

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